Atletanan di Taekwondo ta rumbo pa competi na Costa Rica

Fundacion Lotto pa Deporte hunto cu Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle a organisa un encuentro cu e team di taekwondo cu ta biahando pa Costa Rica, unda cu nan lo ta competiendo den e Pan Americano di Cadet y Junior y Open di Costa Rica, pero tambe cu Master y Grand Master di taekwondo. E team ta biaha dia 24 y 25 di Augustus y nan tur a prepara nan mes debidamente pa ambos campeonato. Aruba ta conta cu participacion di 9 atleta.

Presidente di Fundacion Lotto pa Deporte, mr. Di-Stefano Wernet RA a yama tur presente bon bini na e evento, cu a tuma luga den Blossoms Restaurant. Lotto a haci e evento di reconocemento di e atletanan, kendenan ta bayendo Costa Rica. A recorda tur esunnan presente riba e parti di union den deporte y no traha muraya pero un brug pa bay dilanti hunto. Fundacion Lotto pa Deporte y Comision di Subsidio ta aprecia ora cu un federacion/organisacion ta organisa fundraising pa busca extra entrada. El a remarca cu no mester mira solamente Gobierno, Lotto of Comision di Subsidio pero nan tambe tin di yuda nan mes. Deporte y educacion mester bay hunto pasobra esaki ta yuda den e formacion unda ta duna respet y disciplina. Ministerio di Deporte y Lotto ta para tras di esaki.

E coachnan cu lo bay cu e seleccion ta Teofilo Rodriguez y Henk Meijer. Nan lo percura pa coach e team na Costa Rica. E atletanan ta di e scolnan di Stichting Tiger Taekwondo Academy y Brazil Taekwondo Stichting cu lo ta biahando lo ta Joshua Klabér (Cadet) di 37 kilo Pan Americano y Costa Rica Open;

Chiarra Petrocchi (Junior) di 49 kilo Pan Americano y Costa Rica Open; Záhyon Klabér (Junior) di 63 kilo Pan Americano y Costa Rica Open; Angelo Rodriquez (Senior) di 68 kilo Costa Rica Open; Nassip Bislip (Cadet) di 54 kilo Costa Rica Open; Charrick Winterdaal (Junior) di 68 kilo Pan Americano y Costa Rica Open; Kaylon Bislip (Infantil); Ryan Thielman (Infantil) -24 kilo; Eiber Torres (Senior) di 63 kilo Costa Rica Open; Zahyon Thielman (Infantil) y Kaylon Bislip (Infantil).

E anochi a sigui cu entregamento di reconocemento di aprecio na e Master y Grand Masternan pa nan dedicacion y aportacion den taekwondo, cual tabata un “Taekwondo breakable board” cu nan nomber y e palabra “respet”.

Minister Dr. Schwengle a entrega e reconocemento na Masternan Teofilo Rodriguez, Guaicaipuro Jimenez, Eric Barry y Alberto Klabér, tambe a duna reconocemento na Grand Masternan Marilu de Veer y Jose “Chaco” Cornelio. E atletanan, Monica Pimentel y coach Albert Thielman a ricibi un regalo for di Minister Dr. Schwengle y di Fundacion Lotto pa Deporte.