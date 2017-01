Atletanan di Taekwondo a sali pa Merca pa representa Aruba den Open USA

Diasabra merdia seleccion di Aruba Taekwondo Bond ARTBO cu ta consisti di 3 atleta y 1 coach a sali for di Aruba pa participa na Open USA.

For di aña pasa caba e team di Aruba tabata preparando nan mes bou guia di coach Teofilo Rodriguez pa asina nan por ta bon prepara pa e Open USA cu ta ranking G2. E team di Aruba ta conta cu participacion di Nassip Bislip, Chiara Petrocchi y Jayvan Jansen.

E Open USA ta cuminsa for di dia 30 di Januari te cu dia 2 di Februari y e team mester yega registra y pisa.

Dr Guaicaipuro Jimenez, Presidente di ARTBO a bay dispidi di e team na airport y deseanan exito.