Atletanan di Taekwondo cu bon participacion na Korea

Despues di a train un siman hunto cu Henk Meijer na Korea, diahuebs dia 6 di Juli e team di Brazil Taekwondo Stichting a participa na e Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships 2017. E team tabata tin basta tempo ta prepara na Aruba pa e evento aki y awor por mira nan logro di dos Oro, un Plata y un Brons.

E atletanan cu a participa na Chuncheon Korea Open ta Danon Delamore, Joshua Klabér, Zahyon Klabér y Jourdé Klabér. Danon Delamore no a yega mas leu cu medaya di Brons. Joshua Klabér den final a mustra mucho respet pa su contrincante for di Uzbekistan y mester a keda satisfecho cu su medaya di Plata. Záhyon Klabér si no a mustra niun respet pa su contrincantenan y a logra yega te final y gana su medaya di Oro dunando bon bataya. Jourdé Klabér cu niun hende no a spera cu e lo yega te final, toch a logra di yega te final, esaki tabata un sorpresa pa tur hende, Jourdé Klabér a domina tur su peleanan y a logra gana su medaya di Oro. Henk Meijer a biaha for di Hulanda pa train y coach e team di Brazil Taekwondo Stichting y a spera hopi mas for di e team. Awor cu e campeonato ta tras di lomba e team ta bay Seoul pa sigui cu training pa asina ta mas fuerte y bon prepara pa e Pan Americano na Costa Rica, pasobra Záhyon Klabér a clasifica caba.

Pabien na e atletanan di Brazil Taekwondo Stichting y danki na Henk Meijer cu semper tey pa e atletanan di Brazil Taekwondo Stichting, Alex Croes di Giannis Nutrition Center y e trainer korps di Brazil Taekwondo Stichting.