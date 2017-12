ATIA y ASTEC lo ta den contacto estrecho cu otro

ATIA ta preocupa pa cu e situacion na ASTEC pa un cantidad cu no a yega Aruba, unda cu comercio ta hopi pendiente di ricibi su productonan, cu nan mester pa fin di aña segun president di ATIA, Sr. Ronald van Trigt.

Por a tuma nota cu tabata tin mas o menos 140 container, gran cantidad di nan ta container frieu no a wordo baha na Aruba, pero a bay Corsou y e barco aki a yega Aruba diaranson. Pero pa motibonan ya conoci el a bay Corsou, el a bin bek diasabra. Esaki a causa toch un ola di preocupacion den comercio, pasobra den e dianan ey, e ta un luna di consumo halto. ATIA ricibi varios feedback di varios negoshi cu nan ta out of stock cu nan no tin productonan cu nan ta custumbra di tin.

Naturalmente ta bay wak e proceso di e ader economico di Aruba, cu ta e proceso di importacion y descarga containernan na Aruba. ATIA a bisa cu esey mester ta un proceso cu continuamente mester vigila di cerca. E mester ta un proceso eficiente y productivo.

En berdad, ATIA a bisa cu nan lo sigui cu ASTEC pa nan haya e clarificacion complete di kico a pasa y kico tur por haci pa mehora y Evita cu e proceso ripiti.

E reunion cu e gerencia di ASTEC a bay den un ambiente hopi positivo. ASTEC den e caso aki, a bin cu suficiente di nan banda, ocasional por a nota cu por a splica detayadamente cu den e caso specifico aki, ASTEC no tabata tin parti den e proceso cu e containernan no a wordo baha. A palabra cu ASTEC cu ATIA lo bay ta den un contacto mas estrecho cu nan. Den e proceso di drenta y saca container tin varios stakeholder, no solamente ASTEC y ATA. Tin e shift handlernan.

E puntonan cu a bin dilanti ta e falta di comunacion eficiente entre tur esunnan envolvi den esaki. E barco a yega laat y e no tabata tin slot pa para. Pero si e barco tabata tin opcion pa descarga mas laat. Mester pone acerca cu di parti di Douane a wordo duna un tremendo cooperacion, pa e barco aki a baha diasabra y habri diasabra. Danki na Douane cu nan a duna cooperacion di tal, pa asina comercio toch a haya nan productonan den fin di siman. Tabata tin hopi proveedornan di comestible ainda anochi laat tabata reparti e prodcutonan.

Mas aleu, segun Sr. van Trigt, ATIA a palabra cu ASTEC cu ta esun cu ta baha container, etc., nan ta mustra cu nan tin un operacion cu ta e barco cu yega segun schedule, mester wordo atendi cun’e. E barco aki, ta uno cu a yega 24 ora laat. Tabata tin un otro barco cargando y descargando, y esey toch tabata tin comunicacion cu e barco aki lo por a descarga poco mas laat, pa 3 or pa 4 or di atardi. Tabata tin espacio y boluntad pa haci esey. Ta decisionnan fuera di ASTEC cu a tuma luga, unda cu a bay Corsou bin bek.

E comunacion mester bira hopi mas miho. Esey ta un compromiso cu ATIA a haya cu pa comercio ta sumamente importante pa comercio pa e proceso no trance. E trancamento di un rato, e ta causa un tardansa cu ta pone un peso ariba comercio cu no tabata tin cierto productonan. Hasta restaurant cu no tabata tin cierto product pa bende.

Mester realisa e consecuencia, di con dependiente Aruba ta di e fluho di container y e fluho eficiente di productividad ta haci esaki. Segun Sr. Roland van Trigt, director di ATIA, ta un proceso cu no por faya.