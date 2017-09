ATIA tin su puntonan caba pa sinta na mesa cu gobierno nobo

Sigur ora di bay forma gobierno, ATIA lo sinta na mesa cu formador. Ya caba e tin su puntonan di preocupacion cu e lo kier papia riba dje, segun presidente Sr. Ronald van Trigt.

Como gremio responsabel, hunto cu su miembronan a forma papelnan di posicion ariba varios di e topiconan cu ta concerni comercio. Indirectamente tambe pais Aruba en general. Dus nan a traha un liña di pensamento ariba p.e. Riba siguridad, con e ta afecta comercio, riba e leynan di Impuesto con esey ta influencia comercio y den ki direccion lo kier bay, e facilidad pa haci negoshi na Aruba. Tin un cantidad di punto cu nan ta atendiendo cu nan y pa cual nan a forma nan opinion riba nan tambe.

Sr. van Trigt a reuni cu partido POR, unda cu nan a intercambia di idea cu nan. Pero nan ta haci’e tambe cu partido MEP y AVP. Tur di nan a accepta ATIA su invitacion pa ta presente na momento ya cu na e momento di e reunion tabata conoci cu nan ta e partido cu lo participa den eleccion 2017. Pa tal, a reuni cu e tres partidonan pa e preocupacion cu ATIA y comercio tin.

Aruba tin un debe cu ta relativamente halto compara cu cierto standardnan cu ta wordo poni mundialmente, como standarnan acceptabel. Den e ultimo añanan, y segun algun, e ta incidental, pero nos ta yegando un punto, unda nos ta bahando e extra debe cu nos ta creando tur aña. Pero esey ta un proceso cu no ta wordo papia suficiente di djele, pasobra cu e ta algo cu mester bay continua y ta algo cu mester bay papia di dje, continuamente den futuro tambe.

Nos mester por realisa cu mester bay cambia e modulo di ultimo añanan cu e partido na mando den gobierno cu tin un cierto vision di con e ta kere cu mester modifica nos economia. Un inversion fuerte den infrastructura, of den cierto areanan di mehoracion di bario, manera nan mes ta propagandando. Tur eseynan ta discusionnan cu por tene pa dianan largo, si esey ta e miho manera of no. Pero Sr. van Trikt ta di opinion y ta kere fervientemente cu esey lo no sigui asina den e añanan venidero.

E debe den relacion cu GDP ta halto, dus mester bin un plan structural pa baha esaki, mester bah’e den sentido cu esey tambe lo duna confianza bek na inversionsitanan internacional y tambe esun cu ta presta placa mester tin e confianza ey. Nan mester sa cu tin un plan ariba mesa, con lo bay reestructura y baha esaki na un manera structural.

CAFT ta envolvi den e proceso aki tambe. Y e ta kere cu CAFT no ta bay ta facil, den e proceso aki tampoco. Segun Sr. van Trigt ta papia di refinancia e parti di e debenan cu ta caduca. Tin indicacion cu nos ta yegando e punto cu esey ta bay por. Pero si nos mester ta realistico, cu Hulanda no ta bay refinancia un debe anto hala bek den su supervision. E proceso ey, di refinancia un parti di e debenan cu ta caduca lo trece cun’e tambe extra supervision y extra control for di esun cu ta haci esey, segun Sr. Roland van Trigt, director di ATIA.