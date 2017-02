ATIA a tuma nota di e preocupacion cu ta reina den nos comunidad encuanto e cantidad di atraconan cu a tuma luga ultimamente. Casi diariamente por lesa den medionan di comunicacion di caso di atraco, y awo tambe atraconan na residencianan. ATIA ta aplaudi e manera cu e casonan aki ta wordo soluciona door di nos cuerpo policial, pero mester evalua kico ta e origen di e aumento den e ultimo lunanan aki. Tanten cu no deal cu e origen di e problema adecuadamente, e resultado lo ta uno meramente temporario.

ATIA ta urgi pa medidanan mas drastico pa garantisa proteccion di nos pueblo. Den pasado caba, ATIA

a boga pa nos leynan wordo adapta pa duna mas autoridad na instancianan hudicial pa ehecuta esaki eficientemente.

Un di e sugerencianan di ATIA den pasado, tabata pa hisa castigo pa esnan cu ta carga arma y hasta a pidi un condena minimo si un hende ta carga un arma ilegal. Tin e sentimento general cu hopi hende ta cana rond cu arma ilegal y no ta basila pa usa e armanan aki pa comete crimen.

Den e presentacion na Parlamento e siman aki, Cuerpo Policial di Aruba a revela cu e di dos grupo mas grandi di atracadornan envolvi den e casonan di atraco aña pasa y e grupo di mas grandi e aña aki ta personanan cu ta drenta legal na nos isla. ATIA ta di opinion cu nos mester frena personanan ilegal na Aruba. ATIA a tuma nota di e taskforce cu ta encera varios departamento necesario den e proceso di detencion y deportacion di ilegalnan, cual riba su mes ta un iniciativa positivo, pero mester tuma medidanan mas drastico y control mas severo na e costanan di nos isla pa ilegalnan no drenta nos isla via lama. Tambe control severo pa evita cu personan ta drenta cu paspoort legal pero documentonan falso via aeropuerto, comete nan actonan criminal y despues no por identificanan.

Criminalidad ta afecta nos pueblo y nos economia directamente, pa e motibo aki, ATIA ta di opinion cu solucion di e asunto aki merece di ta prioridad pa Gobierno. Ta necesario pa tuma accionan necesario, adapta nos leynan y haci e inversionnan necesario pa combati e ola di criminalidad aki. Henter nos comunidad mester aporta na soluciona criminalidad ariba nos isla, como ciudadano tambe nos mester ta atento pa actividad sospechoso, raporta esaki na e instancianan indica pa tuma accion y coopera cu polis pa asina di nos banda tambe contribui na un Aruba mas sigur.