ATIA ta presenta su di seis edicion di Women in Leadership Conference 2018

Aruba no a realisa igualdad completo, nos tin caminda pa cana ainda’. Ban uni cabes y papia innovacion!

Directora di Aruba Trade & Industry Association (ATIA), Michelle de Groot, ta subraya cu e aña aki ta uno special den cuadro cu Women in Leadership Conference 2018. No solamente pasobra esaki lo bira e di seis edicion di e prestigioso conferencia aki, pero pasobra tambe como Aruba nos por ta hopi orguyoso cu nos ta un pais caminda cu profesionnan profesional manera Prome Minister ta habri pa hende muhe.

“Nos por ta orguyoso di tin nos prome Minister President femenino akinan na Aruba. Esaki no kiermen cu Aruba a yega na full igualdad ainda, nos tin nos caminda pa cana ainda. Pues p’esey nos ta haya importante pa atrobe trece e conferencia aki,” segun sra. de Groot. E tema di e conferencia e aña aki ta ‘Women in Innovation, Getting it Done’ anto e prome orador lo ta nos honorario Prome Minister sra. Evelyn Wever- Croes. “E ta un persona cu ta kere den innovacion y nos lo tende den e conferencia aki un tiki di su carera. Cua obstaculonan el a vence pa e yega na caminda e ta aworaki,” sra. de Groot ta comenta. Manera añanan anterior, lo tin algun orador internacional tambe presente; sra. Kelly Tomblin kende ta CEO di Intern L.C.C. cual ta un compania di solucionnan di servicionan publico, un di esunnan mas grandi na Merca, y prome cu esey e tabata CEO di Jamaican Public Services, e compania di utilidad na Jamaica. Akinan el a bin cu varios cambio inovativo cu el a introduci, y traduci resultadonan sumamente positivo pa e compania aki. E ta un dama remarcabel pasobra el a posiciona su mes na cabes den un sector domina pa hende homber.

Banda di esaki, lo tin un orador for di Francia cu algun aña atras a establece su mes na New York, sra. Cataherine Barba, fundador di Peps Lab, Retail Innovation Lab. Catherine ta un entrepreneur y experto den Digital Retail. Na 2014 el a wordo nombra den e top tres hende muhenan cu mas influencial den e economia di Francia. Catherine lo bay trece dilanti un presentacion interactivo caminda e lo laga e audiencia inspira y cla pa trece cambionan den nan bida profesional. E aña aki tambe lo bay tin un panel di hende homber y hende muhe.

“Nos ta pensa cu ta hopi importante pa envolve e hende hombernan den e discusion aki. Entre otro, e panel ta consisti di Tisa LaSorte, CEO di AHATA, Sanju Luidens kende ta Chief Marketing Officer di Aruba Tourism Authority (ATA), Patrick Melchiors cu ta Destination Service Manager (ATA) y un otro cabayero pendiente cu lo wordo divulga despues. E panel aki lo discuti unda nos ta para como pais pa cu hende muhe den posicionnan di top management, puntonan di directiva y con nos por accelera e proceso aki pa nos por stimula esaki mas.

ATIA kier a gradici e patrosinador di e evento aki cual ta Caribbean Mercantile Bank NV. “Nos ta sumamente agradecido y orguyoso di por partner cu CMB un biaha mas pa por trece e conferencia importante aki pa Aruba. E ta mustra tambe e dedicacion di CMB pa cu e tema aki,” sra. de Groot ta comenta.

Women in Leadership Conference 2018 lo tuma luga diabierna dia 24 di augustus. Portanan lo habri 8’or di mainta y e conferencia lo start pa 9:15 y lo bay te 4’or di atardi. E conferencia lo bay tuma luga na Marriott Ballroom. Carchinan ta obtenibel na oficina di ATIA of por libremente tuma contacto cu ATIA na 582 7583 of email riba [email protected]

