ATIA ta contra cualkier aumento cu lo trece un peso ariba comercio

ATIA ta un organizacion cu ta busca un clima di inversion saludabel y e clima di inversion saludabel ey no por tuma luga sin cu cierto accionnan wordo tuma. Sr. Ronald van Trigt, director di ATIA ta amplia mas ariba esaki.

ATIA tin cierto puntonan cu recientemente nan a bin dilanti ariba dje y esey ta algo cu Sr. Van Trikt a wordo critica ariba dje. A papia di e aumento di salario minimo, cual no a cana segun e procedura normal.

ATIA ta contra di cualquier aumento cu ta trece un peso ariba comercio. Hopi biaha ta tende hende ta papi acu lo bay mehora e calidad di bida pa e trahado. Pero mester corda algo hopi bon, cu niun hende no sa con grandi e mercado ta, cu no ta cay bou regulacion. Con grandi e mercado ta, cu niun hende no sa cuanto hende ilegal tin na Aruba cu ta participa den e proceso economico sin cu gobierno ta haya su fair share den dje. Esaki ta un punto di importancia di ATIA.

Ora cu hisa e BBO of BAZV, cu por ta na beneficio di pais Aruba, pero ta crea na otro banda, un distancia entre esunnan cu si ta cumpli cu ley y esunnan cu no ta cumpli cu ley. Esaki ta conta pa tur cos cu nos haci na Aruba, e tin su influencia. Tin un gran parti di mucho grandi den nos economia, cu segun ATIA ta preto. Un economia cu ta ilegal y cu no ta contribui na e fondo social. Pero si no tin un level playing field na Aruba, bo no por pone e peso extra riba comercio, pasobra esaki lo conta solamente pa esunann cu ta cumpli cu ley.