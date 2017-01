ATIA: Caya Grandi mester bira manera un mall pa trece bida bek den centro di ciudad

Caya Grandi ta keda un tema, cu pa hopi comerciante ta trece dolor di cabes. Di parti di ATIA e miho forma pa trata Caya Grandi, ta door di trata esaki manera un mall. Haci cambionan den ora di habri y di cera. Trece mas actividadnan den centro di ciudad. Directora di ATIA, Sra. Michelle de Groot ta amplia mas ariba esaki.

Na December ultimo, Gobierno di Aruba a bin cu un proyecto piloto, caminda cu a dicidi pa habri Caya Grandi pa automobilistanan, pa un temporada di 2 siman. Pero ATIA no ta kere cu e habrimento di Caya Grandi tabata tin hopi efecto riba e benta den dia. Si nan lo kier sa con a midi e efectonan di esaki, y si e efectonan a wordo midi. E orario cu automobilistanan por a pasa den caya tabata di 7 or di anochi, pa 3 or di marduga. Ta orarionan cu Caya Grandi ta cera y awendia mayoria negoshi tin e rolluikennan, y esaki ta haci cu window shopping ta bira dificil.

Un di e puntonan cu a wordo discuti, segun Sra. de Groot, ta pa kico e comerciantenan no ta cambia nan orarionan di habri y cera, nan por pidi un vergunning pa habri nan tiendanan mas largo. Pero esaki ta algo cu mester wordo discuti colectivamente. Trece mas ideanan fresco, bin cu mas variedad. Trece union den Caya Grandi, haci’e un experiencia unico. Si mira con e mallnan na Palm Beach, nan orarionan ta completamente otro cu den Caya Grandi, esaki ta haci cu e ta bira mas competitivo. E ta un sistema cu sigur ta funciona.

Pa por trece cambionan den Caya Grandi, lo mester haci esaki den un forma innovativo. Hopi biaha ta tende, cu antes cierto cosnan tabata traha. Pero segun Sra. de Groot, e consumidor di e awendia a cambia. E preferencianan a cambia, y mester tene esaki na cuenta. Mester sa kico e consumidor di awendia kier y ahusta na esaki. Pa ATIA, nan ta kere esaki lo ta e miho opcion.

Sra. de Groot a finalisa bisando, cu aworaki, ATIA no tin un plan specifico di kico lo ta plannan pa Caya Grandi. Un cos si, cu sigur ATIA lo kier forma parti di e plataforma cu ta bezig cu Caya Grandi, un plataforma cu nan no ta forma parti di dje al momento. Nan ta willing si pa forma parti di dje, y intercambia ideanan, wak kico ta loke ta traha, pero tambe midi ki efectonan cualkier cambio lo por tin y monitorea di cerca di kico e desaroyonan lo por ta.