ATHA lo kier tin mas profesionalnan riba mesun liña pa trata hobennan cu problema di conducta

Director di Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba Sr. Ricky Hoek a tuma nota cu hopi hoben ta bay den un rumbo robes pa loke ta e parti di criminalidad. Hopi biaha ta trata di joyriding, kibramento di luga, delincuencia y tambe peliger den trafico. E ta un parti cu lo mester stress hopi riba dje. Nos hobennan ta mucho jong, pa coy e rumbo ey caba. Sr. Hoek ta amplia.

Aña pasa, of miho bisa den e ultimo 3 añanan, ATHA a bin ta enfoca riba e training di Licht Lichamelijke Beperking. ATHA kier haya mas profesional ariba e mesun liña. Tin cierto conductanan pa loke ta traha criminalidad. Den un estudio haci na Hulanda y Corsou, hobennan cu cierto deficiencianan mental y intelectual, hopi biaha nan ta bira victima di delincuencia. Nan ta wordo influencia hopi lihe y e grandinan ta haci mal uzo di nan.

Profesionalnan den scolnan basico y avansa, psicologonan, trahadonan social tin hopi interes pa e entrenamento aki, cu e aña aki ATHA ta bin cu e training di LVG. Ta importante pa conoce e tipo di personanan aki, y sin nan tin un deficiencia intelectual bo sa e ora, con pa trata nan. Sinembargo mester bisa cu unabes cu detecta e personanan aki, constantemente mester tin guia rond di nan. Semper mester keda monitornan con nan ta bay. Esey a resalta mas tanto den 2017 y tambe enfoca riba e parti ey di hubentud. Naturalmente tin cosnan pa hubentud, tin actividadnan pa mucha y hobennan, vooral den temporada di vakantie grandi, e grupo di 12 pa 17 anja ta keda cu un “gap”.

ATHA mes a brinda dos aña , den 2015 cu 2016 un vacacion special pa hubentud, e Youth Extreme Camp y e acogida tabata hopi bon. E edad tabata yega te cu 15 aña. Pero e grupo di 12 pa 17 aña ta keda cu gap. Y mester bin cu iniciativa durante aña pa e hobennan aki, pa evita cu nan ta coy mal rumbo, door cu nan no tin nada di haci.

Aruba su sistema educativo ta bon regla, e scolnan ta bon structura. Tin e traimerida y e tin e Middag Mavo y e Leerplicht pa tene cuenta cun’e. Tin caminda semper pa mehoransa. Tin hobennan cu ta cay afo for di e sistema escolar y lo ta bon pa monitornan wak kico pa haci cu nan. Y kico por brinda nan. Si den un sistema di scol bo no por acapara nan y nan no por keda eyden, mester pensa riba solucionnan. Mester busca manera pa nan keda den e sistema di educacion. Di otro forma, nan ta coy otro rumbo ya cu nan no ta bay scol, y no tin nada di haci. Esey ta pone nan ta bay den caminda robes.

Miembronan di ATHA, ta full rond di e isla, y por bisa cu educacion deportivo ta esun mas frecuenta. Semper mester wak e aspecto cu ta hunga un rol, e.o e aspecto di transporte of e aspecto financiero. E parti financiero semper ta hunga rol den un club deportivo. Si tin cooperacion entre instancianan tur cos ta posibel.

Un cooperacion entre instancianan y companianan, e lo ta yuda hopi den combati e problematicanan entre hobennan. ATHA ta trahando riba nan plan di maneho nobo, y wak kico nan a logra y kico falta ainda pa logra den e añanan nan dilanti. Ya caba ATHA a reuni pa traha ariba nan plan di maneho pa 2017 pa 2021. Y asina wak unda ta bay enfoca y kico mester bin pa traha riba hubentud na Aruba.