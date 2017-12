ATHA cu benta di carchinan di Pasco y tasnan reciclabel

Pa e ultimo temporada di 2017 ATHA tin algun proyecto ainda pendiente tanto pa comunidad y su miembronan y boluntarionan en general na Aruba.

E prome proyecto ta e carchinan cu nan ta bende anualmente. Esaki ta nan recaudacion di fondo anual, caminda algun scol basico y secundario ta yudanan den esaki. Mester bisa cu e aña aki nan ta hopi contento cu e apoyo ricibi di e scolnan basico y secundario. Tur e scolnan a haya nan material caba.

Sr. RIcky Hoek ta sigui bisa cu e benta di e carchinan e aña aki a bay hopi bon. Nan productonan di Pasco, cu ta un set di potpourri cu a wordo bendi na un balor di 5 florin. Nan ta cuater carchi cu ATHA tabata tin den añanan anterior y por ripara cu e acogida ta hopi grandi.

Nan tin e set B di e carchinan, cu ta e pinturanan di animalnan di Aruba. Ta pinturanan masha bunita cu ATHA a trece e aña aki, cu a cay na gusto di comunidad. A haya masha bon comentario ariba esaki. Tambe nan tin tasnan reciclabel, cu aña pasa tabata tin’e. E ta un iniciativa cu a bin cun’e, pa motibo di e ley pa no uza saconan di plastic. E tasnan aki tambe a bay bon, y a bay na balor di 5 florin.

E aña aki nan a introduci lunchbox, cu ta un producto cu a wordo bon acepta den comunidad. Tur esakinan ta available pa cumpra na oficina di ATHA na nan oficina di Caya Appeldam. Pa loke ta e tasnan reciclabe, no tin mas aworaki, pero ta sperando nan yega pa fin di aña.

Por haci pedido y compra di e carchinan di Pasco of di Aruba, como tambe e lunchbox of e tasnan reciclabel. E telefon cu nan por yama ta 582- 3773 of manda un email na [email protected], haci bo pedio.