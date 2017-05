Aterisahe di emergencia na Schiphol

AMSTERDAM, Hulanda – Un Boeing 757 di e avion Britanico Jet2, mester a haci un aterisahe di emergencia diamars anochi na Schiphol.

E motibo di esaki lo mester ta un lek agudo di e jetfuel. E pilotonan mester a dicidi pa desvia for di e ruta cu nan tabata tin for di e isla Griego di Kos pa Leeds. E avion a baha safe na Schiphool, segun Luchtverkeersleiding na Hulanda. Awo e ta wordo inspecciona.

E pasaheronan Britanico, segun e vocero, no tabata den ningun peliger.

Si tabata tin servicionan di prome auxilio pendiente, debi na e asina yama “Grip1-alarm”, riba e fase mas abao. Nan no mester a drenta den accion en lo absoluto.

Fuente: De Telegraaf