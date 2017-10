ATECH lo trece tecnologia y innovacion mas cerca di nos hobennan

Diabierna 27 di october 2017 un total di 65 alumno di examen klas di Filomena College MAVO lo atende ATECH 2017. E meta di e excursion aki ta pa e hobennan por siña mas di e diferente “trends” den tecnologia y alabes inspira pa kisas sigui un carera den e ramo aki.

Na 2015 jufr. Sue-Ann Ras, docente na Filomena College Mavo, hunto cu Rotaract Club of Aruba, a cuminsa cu e “Filomena Project”; un proyecto unda cada kwartaal Rotaractors ta bin na Filomena y asina duna e alumnonan di examen charla y conseho con pa prepara pa nan S.E. y examen. E idea principal di e proyecto aki ta cu cada Rotaractors tabatin nan carera academico y escolar y tin tips balioso ora di studia. “E Rotaractors, no solamente ta duna tips ora di studia, pero como cu cada un tin un carera profesional, nan ta inspira nos hobennan tambe pa sigui studia y cuminsa pensa mas serio tocante nan futuro,”jufr. Sue-Ann Ras a comenta.

Filomena project- tin 3 aña caba y e aña escolar aki ta prome biaha cu Rotaract Club of Aruba hunto cu Filomena y ATECH lo hiba e alumnonan di examen, e famoso ATECH Conference. “Nos di Rotaract Club of Aruba ta super contento pa por facilita esaki, como cu na ATECH e alumnonan aki lo haya oportunidad pa experencia tecnologia y innovacion di cerca y asina haya inspiracion na un edad hoben pa sigui explora y busca un carera den e ramo aki,”- Ben Maduro, Presidente di Rotaract Club of Aruba 2017-2018 a bisa.

E idea fenomenal aki a lanta bek na augustus 2017, unda cu Valerie Croes – Co-founder di ATECH y LivGroup, hunto cu Melanie Kelly- Manager di e departamento Strategy, Research and Planning na ATA a haya invitacion di Rotaract pa atende e “kick-off session” di e Filomena Project. Na e sesion aki ambos profesional a duna e hobennan tips y motivacion pa studia y cuminsa un aña escolar exitoso. Durante e presentacion aki Valerie Croes hunto cu a invita e hobennan pa atende ATECH 2017.

“Ta importante pa nos hobennan compronde cu tin un cantidad di carera y oportunidad cu nan por sigui den e industria di tecnologia. E desaroyonan den e mundo di tecnologia ta pasando asina lihe, cu mas lihe nos hobennan compronde esaki, mas lihe nan por “jump on the bandwagon” y asina yuda nos isla sigui desaroya den ramo aki. Ta nan ta nos futuro”- Valerie Croes, co-founder di ATECH a bisa.

E aña aki ATECH lo tin 10 workshop y 28 orador internacional (e expertonan mundial riba ramo di innovacion, entrepreneurship y e-commerce) y alabes lo tin un lab “PL>Y” pa experimenta cu e ultimo tecnologia. Den e playground aki esnan presente por traha un prototipo di nan ideanan. Y esaki e alunmonan di Filomena tambe lo haci, sigur un experencia unico pa nos hobennan.

Banda di esaki ATECH lo tin e diferente workshops y “keynotes” cu lo duna un amplio splicacion di trends mas nobo den mundo di marketing, crowdfunding, digital transformation y mucho mas.

Tickets ta obtenibel ainda riba www.atechconference.com of na Co.lab Workspace na Dakota. Ariba e website di ATECH por haya mas informacion di e conferencia y workshops. Por sigui ATECH ariba www.facebook.com/ATECHConference of por download e app di ATECH riba Apple App Store y Google Play gratis.