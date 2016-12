ATA ta yama danki na Celeste Koolman cu tambe ta contribui na un Aruba mas dushi

Aruba Tourism Authority a lansa e campaña ‘Danki Aruba’ den e espirito di fin di aña. Pa medio di e campaña aki ta reconoce heroenan cu ta haci di Aruba uno dushi pa biba y como tal uno dushi pa bishita. E cuidadano ehemplar cu ta wordo reconoci ta Celeste Koolman, un un persona hopi alegre y dedica na e trabou boluntario cu e ta haci na Cas Marie. Celeste ta wordo mira como un persona cu ta hopi loyal na e clientenan di Casmarie. Como boluntario Celeste a sostene e fundacion pa 9 aña largo caba y ta enfoca na keda yuda como boluntario y no como un miembro di personal di CasMarie. Celeste stima e trabou cu e ta haci y e ta wordo mira como un bon colega cu semper ta cla pa yuda tur hende. Coleganan ta bisa cu ‘semper Celeste tey pa nos tur y e ta hopi stima pa tur nos clientenan’. Celeste ta un ehempel pa comunidad y e la wordo sorpresa pa Lisette Does, coordinadora di CasMarie, cu a hiba palabra y a honra su persona pa su dedicacion na e fundacion. Celeste a sinti hopi emocion y no a spera di a wordo reconoci pa su amor y dedicacion na fundacion CasMarie.

CasMarie ta un fundacion cu a wordo funda na aña 2006 pa señor Boy Escalona, su motivacion pa lanta un fundacion pa yuda esnan cu demencia, tabata personal y dedica na su casa cu tambe a sufri di e enfermedad. Fundacion CasMarie ta carga e nomber di su casa y e aña aki e fundacion acumpli 10 aña di existencia. CasMarie ta un fundacion cu ta yuda famianan desde e prome momento cu nan ta sospecha cu por trata di demencia. CasMarie ta brinda guia, sosten y of pasadia durante henter e proceso na e famianan y e cliente. CasMarie tambe ta ofrece na tur interesado, informacion tocante sindromanan di demencia. E meta di CasMarie ta pa aporta na un manera positivo y profecional na e calidad di bida di e persona cu demencia y nan famia. E team di CasMarie ta chikito, multi-disciplinario, profecional y dynamico. E base cu ta uni e team di CasMarie ta e amor pa e trabou. E team ta consisti di un enfermera, dos guia di grupo, un terapista di actividad, un psychologo y e boluntarionan. Fundacion CasMarie ta miembro di e plataforma Dementie Aruba, caminda hunto cu otro partners nan ta trata di innova y mehora e cuido caminda cu por. E otro miembronan ta WGK, SABA, HAVA, DsZ. Celeste ta un boluntario cu ta yuda tur dia na CasMarie y semper ta dedica su tempo na yuda e fundacion bai dilanti.

Ta danki na esfuerso boluntario asina riba nos isla, e persistencia y bon boluntad nos isla ta sobresali. E factor principal di nos turismo ta nos hendenan, nos mes, y pesei A.T.A. kier presenta un mensahe di reflexion e aña aki pa medio di ‘Danki Aruba’. Yamando danki na personanan ehemplar manera Celeste Koolma. Danki Celeste. Semper cu un sonrisa Celeste a comparti y duna otro un humilde man, dunando su aporte aña den y aña afo. Esakinan ta sigur caracteristicanan cu mester pa no solamente nos turismo desaroya na un manera duradero y saludabel, pero pa simplemente nos comunidad por biba na un manera felis, den harmonia cu otro. Subi online ariba www.dankiaruba.com pa sigui e campaña di ‘Danki Aruba’ y tambe ariba e pagina di Facebook y Instagram di Oficina di Turismo Aruba. Den nomber di Aruba Tourism Authority nos kier gradici cada un di nos hendenan pa nan lucha incansabel durante 2016 y kier desea nos comunidad feliz dianan di fiesta y un One Happy 2017.