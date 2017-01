ATA lo mester evalua e acceso via rolstoel den nos centro di ciudad pa nos bishitantenan

Ora un barco crucero yega Aruba sa tin comerciantenan cu ta keha cu turistanan cu ta bin den rol stoel no ta den e miho forma pa nan por move riba nos camindanan. Sra. Kareline van der Linde, Research Specialist di ATA ta splica mas.

ATA den su encuesta no a puntra con e turista ta haya e nivel di acceso den Oranjestad. E turista mes no ta duna di compronde cu un hende den rolstoel, no por move den centro. Sra. Van der Linde a recorda, cu esaki ta solamente e prome fase di e encuesta haci.

Pa ATA ta keda importante, con un bishitante ta rate Aruba, con satisfecho nan ta y con satisfecho nan ta. Riba si ATA y su cruise team lo traha ariba dje a base di e encuesta, ta e mapa cu recomendacionnan pa turistanan crucero, unda nan por bay, cu nan por tin acceso na dje asina nan yega Aruba.

Pero pa loke ta e acceso via rolstoel den centro di Oranjestad, of con hendenan por move den centro of den e waf, esey ta algo cu ATA lo mester evalua ainda.