ATA a aloca e fondonan necesario pa sigui Cuerpo Policial

Durante un entrevista cu sr Jim Hepple di Aruba Hotel and Security Foundation, a puntr’e cu nan ta bolbe juda polis pa haya mas material pero cu keto bay casonan banda di hotelnan y nos turista ta victima casi tur dia pa cual e ta splica kiko ta e meta di e fondo.

E Aruba Hotel and Security Foundation tin un budget, cu originalmente cu a bin for di e hotelnan, for di loke nan a genera di roomtax. Y na 2011, cu a lanta Aruba Tourism Authority a wordo lanta y a wordo financia door di e roomtax. Tabata e idea cu ATA lo a sigui yuda e Hotel & Security Fundation. E fondonan a bin basicamente for di e hotelan, via ATA y pa e Aruba Hotel & Security Foundation. Pero aña pasa, ATA a dicidi di aloca 5 miyon florin pa e Aruba Hotel & Security Foundation y e trucknan cu e fundacion ta uza, a wordo cumpra cu e placa ey, pa cual nan tabata hopi contento cu nan a pone e cen ey available. Nan a pone un budget hopi detaya y e prome proyecto a bira realidad. Y den e siguiente lunanan, mas proyectonan lo bira realidad.

Basicamente, AHSF a reuni cu e Korpschef hunto cu su team y a puntr’e kico tabata loke nan tabata tin mester. Pero aworaki, varios turistanan ta keda den diferente luga, sea nan ta keda den appartment, of luganan priva. Dus, polisnan mester ta mas caminda. Pa loke ta e tres autonan, AHSF tin nan pensamento, y Korpschef tin nan pensamento. Loke ta bay pasa awo, cu un auto lo wordo uza door di polis di San Nicolas, e otro door di oficina di polis den Seaport Market Place na Playa y e otro lo wordo uza pa polis di Noord, pa e area di Palm Beach. Basicamente, a pone un plan den otro, segun Sr. Jim Hepple.

Na 2015, e cantidad di turistanan cu tabata keda den hotelnan tabata halto, 34 pa 35 % . pero esaki a cay, despues cu e turistanan di Venezuela a stop di bin. E ta un trend nobo, segun Sr. Hepple. Mas y mas ta e turistanan cu ta buscando un otro experiencia, buscando un otro alternativa. Pero cu esaki tambe, polisnan ta haya mas responsabilidad acerca.

Algo sumamente positivo, ta e creacion di e Neighborhood Watch. Un otro software cu lo wordo implemente, cual di berdad lo identifica areanan caminda cu e polisnan lo mester di mas fondonan pa sigui cumpli cu nan trabao. E trend lo sigui, y Aruba mester ta consciente, cu turistanan lo sigui busca alternativanan nobo, y no precisamente keda na un hotel, segun Sr. Jim Hepple, di Sindicato SPA.