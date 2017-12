Asteroide Phaethon 3200 lo pasa cerca di nos planeta

Ciencia

Riba e anochi di diasabra 16 di December pa diadomingo 17 December, e asteroid 3200 Phaeton, un “asteroid potencialmente peligroso” a pasa hopi cerca di Mundo, na solamente 6.2 miyon miya leu for di nos planeta.

Phaethon 3200 ta un asteroid di 3 miya largo cu ta biaha door di e Milky Way, y pasa cerca di Mundo, cada 1.4 aña. E asteroid tambe tabata e responsabel pa e awasero di meteorit Geminid, di siman pasa. E asteroid a wordo califica di potencialmente peligroso door di NASA door di cerca cu el a pasa di nos planeta. Adicionalmente, e asteroid ta mas o menos mitar di e size di asteroid cu lo a caba cu e dinosauronan. Cu e “potencial”no ta referi cu e lo dal den nos planeta, pero cu e posibilidad pa un menasa asina ta existi, segun NASA. Aunke cu e ta hopi debil pa por wak’e cu bo wowo sunu, bo lo por wak’e cu’n telescoop. E lo ta visible den oranan di anochi pa algun siman.

Nos planeta no ta e unico planeta den nos Sistema solar cu 3200 Phaethon a bin bishita. E ta pasa cerca tambe di solo mes. P’esey e ta nombra na yiu di e dios di Solo den Mitologia Griego Helio.

Loke ta haci 3200 Phaethon asina special ta cu e ta e unico asteroid cu ta causa un awasero di meteorite, segun NASA, algo cu ainda tin cientificonan consterna.