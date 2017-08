Asociadonan den deporte a asisti curso di liderasgo

Recientemente un grupo di persona trahando den e mundo deportivo Arubano a cuminsa cu un curso yama Sport Leadership Program (cyclo) presenta pa Lotto pa Deporte, Pricewaterhouse Coopers, Nyenrode Business University & Dr. Bob Heere di South Caroline University hunto cu nan stakeholdersnan. E proyecto aki ta pas den e vision integral di nos Ministro di Deporte, Dr. Alex Schwengle.

E obhetivo den cual a organisa e curso nan ta pa eleva e talento y liderasgo di e participantenan y provee tips y hermentnan practico. Tambe provee un plataforma pa lidernan bin hunto pa dialoga y intercambia nan experiencianan sin lubida pa reforsa e relacionnan y e network di lidernan den e asociadonan di deporte.

E curso nan ta consisti den diferente seccion reparti den e asina yama modulonan. E cursitanan lo haya amplia nan conocimento y experiencia riba temanan manera Situational Leadership, Challenging Leadership, The Psychological Dimension of Leadership y e Authentic Leadership. Lo clausura e modulo nan cu e “Sport Leadership: How To Build a Sport Community” ofreci pa e experto Hulandes, Dr. Bob Heere& un Masterclass di Pricewaterhouse Coopers riba tereno di leadership.

Segun presidente di St. Fundacion Lotto pa Deporte sr. Di Stefano Wernet RA; “Bou iniciativa di Lotto conhuntamente cu Pricewaterhouse Coopers den cooperacion cu Universidad di Nyenrode, Hulanda y profesor Bob Heere di Universidad di South Carolina pa inicia cu un proyecto riba tereno di “leadership”, cual ta hopi importante. Nos no kier inverti solamente den atleta, coach y materiaal pero mester inverti tambe den nos gerencianan, directiva di e federacionnan deportivo y organisacionnan cu tin di haber cu deporte paso esey ta e fundeshi. Bo mester tin un bon liderasgo pabo tin un bista cla y un direccion fiho unda bo por saca bon probecho di dje di bo recurso nan disponibel.

Mester bisa cu ya caba e cursistanan a haya varios modulo nan mientras cu e proyecto su modulo specifico pa deporte lo wordu duna pa profesor dr. Bob Heere kende lo yuda pa crea un vision riba deporte y uno riba comunidad deportivo pa Aruba.

“Lotto hunto cu nos Ministro di Deporte, Dr. Alex Schwengle ta inverti den formacion y educacion di nos lidernan deportivo cual ta hopi importante”, Sr Wernet a conclui bisando.