Asociacion di Boticarionan di Aruba cu sistema di back up pa pashentnan den cas di cuido

Un di e metanan di e Asociacion di Boticarionan di Aruba hunto cu Caribbean Association Pharmacist ta pa haci un scholing y promove e bienestar general di e pashentnan. Sra Nicole Jacobs, boticiario miembro di e Asociacion di Boticarionan di Aruba y Caribe, ta splica.

Tin cu menciona cu den salud tin un triangulo cu ta e pashent, dokter y boticarionan, y hunto nan ta boga pa e calidad di cuido di e pashent. Esaki ta e di dos biaha cu e Asociacion di Boticarionan di Caribe ta wordo invita pa bin Aruba. E prome biaha tabata na 2012. E tema ta Caribbean Pharmacy On The Move To Innovation cu tin un par di cos innovativo cu e otro islanan den Caribe no ta haci. Por ehempel, pa e casnan di hende grandi nan ta uza e back up system, duna e remedinan den un saco caba apart cu e nomber y e pildo precies den e ora cu pashent tin cu tume. E ta pa keda guia e pashentnan pa minimalisa e foutnan of bruhamento cu por bebe e remedi robes siendo cu tin remedi pa uza den dia y otronan pa anochi.

Esaki ta un proyecto hopi specifico pa hendenan grandi cu diferente boticanan na Aruba ta haciendo na SABA y otro casnan di cuido. Pero awor aki a bin cu un machine special pa por haci esaki na un manera mas profesional y cu ta cuadra tambe cu sistema na Hulanda.

Awor ta cuminsa cu e proyecto pa hende grandi den casnan di cuido pa duna e pashent cu ta wordo vigila di basta tempo caba. Poco poco por bay over e otro mayornan manera esunnan na cas. Boticanan di Servicio tin Health Services pa e pashent cu mester tratamento tur luna, manera esunnan diabetico of cu presion halto.

Pa esaki e boticario ta interactua cu e dokternan y por coordina esaki pa tur e pashent bebe nan remedi na tempo pa esunnan cu ta den e Casnan di Cuido. E sistema aki tabata wordo haci “handmatig”, pero awo cu e mashin nobo cu Botica di Servicio a trece, esaki a wordo automatisa. Cu tempo lo por bay den combersacion cu AZV pa ofrece e servicio aki na tur e otro gruponan tambe.

