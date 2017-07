Asociacion Amigos de Colombia cu directiva nobo

Durante un conferencia di prensa yama pa Asociacion Amigos de Colombia, ASOCOL, Sr. Moises Fernandez ta splica e planesnan pa lanta e grupo aki back.

Directiva di e asociacion ta Sr. Jonathan Wever, secretario, Sr. Yizith Cananosa, tesorero, SR. Richard Cantillo, vocal. Actualmente, e vice presidente, Sr. Juan Camilo Vazques no ta na Aruba. Tambe tin dos dama cu ta forma parti di e directiva, Sra. Margareth Toledo, y Sra. Denise Barrasa.

Interes di e Asociacion ta pa haya yudansa den promocion di e directiva nobo, y tambe e reactivacion di miembrecia. Nan kier laga e comunidad cera conoci cu e metanan nobo cu e asociación tabata tin. Nan prome evento, cual ta pa recorda dia 20 di Juli, Dia di Independencia di Colombia. E fiesta lo tuma luga na Villa Floralina y nan a haya sponsor pa realisa e actividad, y esey ta tuma luga dia 23 di Juli.

E meta ta pa reestructura e asociación completamente. Reestructura den sentido di ta legalmente. Nan kier reestructura e statuutnan, reestructura e miembrecia y e obhetivonan di e asociación. Pa duna e asociación un balor agrega. Pa e personana cu ta miembro haya un motibo pa cual bira miembro. No simplemente pa ta miembro. Sea miembro di e asociación pasobra e miembrecia ta dunabo algun beneficio. Pa tin algun beneficio di parti di salud y construccion. Miembronan di e asociación a acerca varios empresa. Tanto Sr. Wever como tambe Sr. Vasquez ta bin di e mundo empresarial. Un di nan obhetivo basico ta pa purba na resolve e situacion legal pa cu e tereno, cu lo tin atraso den e pagonan. Ainda e directiva no ta completamente na altura di esaki. Nan mester purba ta establece kico falta y kico lo ta e prioridad na esaki. Tin un tereno cu un fundeshi ariba dje, tin cierto cosnan cu a keda para y e intencion di e directiva ta pa haci e tereno haya e balor cu e merece, cu e comunidad Colombiano.E directiva kier trata no solamente e aspectonan economico pero tambe e aspectonan legal, e necesidad cu e comunidad Latino tin.

E intencion di e asociacion no ta pa solamente focus ariba e comunidad Colombiano, pero tanto e local como e Latinonan por ta miembro di e asociacion. E directiva kier forma un asociación cu’n miembrecia cu ta traha, cu ta produci algo.