Asesino Charles Manson ainda ta na bida: funcionario di prizon na California

BAKERSFIELD, California – Charles Manson, condena pa varios asesinato y a wordo traslada for di un prizon di California unda cu e ta cumpli cadena perpetua pa un hospital pa un problema medico no revela, “e ta bibo na e momentonan aki,” un funcionario di e sistema carcelari estatal a bisa.

E website di noticia di celebridadnan TMZ a informa diamars cu Manson a wordo traslada pa un hospital di Bakersfield, California, un ora di e prizon estatal di Corcoran, unda cu Manson, di 82 aña, ta cumpli cu su condena, ta gravemente enfermo, un fuente a bisa e corant Los Angeles Times, cu no por a duna mas informacion.

E vocero di e Departamento di Coreccional y Rehabilitacion di California, Krissi Khokhobashvili, a nenga di confirma e reporte di medionan of brinda detaye riba e ubicacion di Manson of su estado medico.

“Charles Manson ta bibo na e momentonan aki,” Khokhobashvili a bisa via telefon y a añadi cu ainda e tabata “asigna” na e prizon na Corcoran. El a nenga di duna otro declaracion.

Den e decara di 60, Manson, un carismatico ex convicto, a reuni un grupo di fugitivo y margina cu el a autodenomina como “Manson Family” y a dirigi nan como un culto. Den e zomer di 1969, el a instiga su siguidonan – den su mayoria muhenan hoben – na asesina shete persona caminda cu fiscalnan a bisa cu tabata parti di un plan pa incita un guera racial.

Miembronan di e culto a puñala 16 biaha e actriz Sharon Tate, kende tabata den parti na final di su embaraso, den e madruga di dia 9 di Augustus 1969. E siguidornan di Manson a mata hincando of disparando otro cuater personanan den e cas di Tate.

Den e anochi siguiente, e grupo di Manson, a drenta den e cas di e propietario di un di e cadenanan di tienda di Leno LaBianca y su casa rosemary, a mata e pareha door di a puñala nan y a uza nan sanger pa skirbi frasenan riba muraya y porta di e frigidaire.

Manson a wordo originalmente sentencia pa morto, pero su pensa despues a wordo cambia pa cadena perpetua ora cu e Suprema Corte di California a declara inconstitucional e pena di morto den e estado.

Fuente: Reuters