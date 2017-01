Asamblea Nacional di Venezuela a declara cu Nicolas Maduro den abandono di e cargo di presidente di Venezuela

Cu 106 voto, Asamblea Nacional di Venezuela a declara dialuna cu Nicolas Maduro a bandona e cargo di e presidente di Republica Bolivariana de Venezuela. Tribunal Supremo, mediante un comunicado di prensa, a recorda e Asamblea cu e poder Legislativo no tin facultad pa destitui e hefe di Estado.Den e votacion tabata tin 106 voto na fabor y dos abstencion.

E declaracion pa oposicion no ta implica un abandono fisico, sino un incumplimento di debernan constitucional. Pa oficialismo esaki no tin ningun validez, ya cu e actual hunta di Directiva di Asamblea a wordo huramenta bou di un situacion di rebeldia.

Abogado Pedro Afonso del Pino, a señala cu e abandono di cargo tin di haber cu e ausencia fisico y abandono formal di e funcionnan.

Segun loke ta permiti constitucionalmente, Asamblea Nacional di Venezuela por eherce funcionnan di control riba gobierno y di administracion publico. Sinembargo, e medida aki no lo conduci na destitucion di e presidente, manera a sosode na Brazil cu Dilma Roussef. Esaki ta un sancion di caracter politico.

E Tribunal Supremo di Justicia a pronuncia dialuna riba e tema aki, haciendo uzo di e contenido di e sentencia N° 948 di e Sala Constitucional di dia 15 di November, 2016 cu segun articulo 336 constitucional y na su hurisprudencia, “diputadonan di Asamblea Nacional mester abstene nan mes di sigui cu e procedura di decalara responsabilidad politico contra di e Presidente di e Republica, y definitivamente , mester abstene nan mes di dicta cualkier tipo di acto cu ta na margen di nan obligacionnan constitucional”.

E Tribunal a bisa tambe cu e diputadonan no por convoca y realisa actonan cu ta altera e orden publico, di instiga contra di autoridad y podernan publico, como tambe actuacionann cu ta na margen di e derechonan constitucional y di orden huridico.

E Asamblea dialuna a vota tambe pa hef op e nombracion di tres diputado pa Amazonas , kende nan nombracion a wordo impugna door di e Tribunal Supremo di Justicia y pa cual e Asamblea Nacional a wordo declara den rebeldia.