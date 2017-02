Aruparking ta gana caso contra miembro di prensa cu a kibra klem

Den luna di December despues di un manifiesto a tuma luga un caso caminda un miembro di prensa cu no kier a paga e boet door cu a klem su auto a bay na purba di kibra esaki pa cual caso a presenta dia 1 di Februari, caminda Arubus y otro personanan cu tabata den e caso, ta gana esaki den Corte contra e miembro di prensa aki, vocero di Arubus Sr. Sannin Daou ta splica.

E tabata un situacion poco fastioso cu a sosode, y diaranson e caso a tuma luga den Corte, y Arubus a gana e caso caminda e periodista lo mester bay paga un suma di mas o menos di 1400 florin, incluyendo BBO, pa dañonan cometi.

Arubus ta contento cu tin un base legal, caminda cu si mishi cu un di e klemnan, esaki tin su consecuencianan cun’e. Sr. Daou a splica cu e dia ey mester a yama polis, ya cu e situacion a bay for di man e dia ey.

E ley tey y comunidad mester sigui regla. Aruparking tey pa ya 1 aña caba y pa aworaki tur hende sa cu Aruparking tey legalmente, e leynan tey y tur cos ta netjes regla.

Ta basta simpel, ya cu ta paga entre 9 or di mainta y 3 or di atardi. Sr. Daou ta recorda cu ta paga pa para den e vaknan blanco y e vaknan geel ta pa trahadonan cu ta traha den centro. Parkeo ta organisa, y no por para unda cu ta mas.

E periodista en cuestion a para ariba acera, cu no mag di para y tin un liña geel, cual ta indicacion cu no mag di para eynan. Antes Cuerpo Policial tabata tin hopi cos pa haci y e paramento riba acera tabata wordo tolera, pero esaki a bay for di man. P’esey Aruparking a tuma esaki over for di Cuerpo Policial.

Ora un auto ta para ariba acera, Aruparking ta suppose di takel esaki di biaha, pero ta tene cuenta cu e gastonan, y pa coopera den cierto sentido, ta pone un klem. Pero asina mes esaki no ta tur ora ta wordo bon ricibi.

Sr. Daou ta splica cu acera ta pa peaton, y no pa auto para eyriba, strobando nan paso.

Na e momentonan aki, Aruparking nan orario di trabao ta di 9 or di mainta pa 3 or di atardi, pero ta keda controla pa foutief parkeren te cu 7 or di anochi. Ta bon pa tur hende tene bon cuenta cu e ley di klem ta algo legal y p’esey ora klem e auto miho cumpli cu e multa na luga di bay kibra esaki paso e ta sali bo mas caro segun Sr. Sannin Daou.

Sr. Daou kier pa comunidad compronde cu un persona cu no tin permiso, no por para den vak geel y tampoco riba acera. Mester para den un vak blanco, geelnan ta destina pa vergunning te cu 7 or di anochi, no bay para den un geel prome cu 7 or, paso esey ta prohibi.

Aruparking ta keda enfatisa cu ta para solamente den vak blanco, te cu 3 or ta paga, pero ta para solamente den e vaknan blanco.