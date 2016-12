Aruparking cu algun adaptacion pa parkeo durante e temporada aki cuminsando mañan te dia 31 di December

Sanin Daou di Arubus y Aruparking, ta splica riba e cambionan cu lo cuminsa mañan, diasabra.

Tin free parking henter dia. Esaki ta algo cu a wordo introduci. Tin cu bisa si cu free parking ta nifica e vaknan blanco so. E vaknan cu normalmente ta paga pa para aden, eseynan lo ta gratis henter dia. Kier enfatisa si pa corda bon cu free parking no kiermen free for all. Esey ta nifica cu bo no por parkeer riba acera of unda cu ta cu no tin un vak. Kier pa tur hende compronde cu free parking parkeervaknan blanco. Eseynan ta free cu por para aden.

Un parkeervak geel ta un parkeervak cu ta pa hendenan cu ta paga tur luna. Ta pa e vergunninghouders, cual ta keda na vigor. Esnan cu ta paga pa vergunningnan normal, esaki ta e vaknan geel cu nan ta sigui uza.

Tin cu bisa cu e sistema cu ta wordo introduci ta basta facil, mirando cu durante siman, esta di dialuna pa diabierna, tur dia lo tin parkeo te cu 12’or di merdia, ta paga. Despues di 12’or di merdia en adelante, ta free parking. Corda cu entre 9 pa 12, entre dialuna y diabierna, ta paga y despues di merdia, despues di 12’or, esaki ta bira free.

Un biaha mas, free, pa e vaknan blanco y no unda cu ta.

Riba e diasabranan, ta bira free parking, den siman, tin parkeo di 9 pa 12 cu ta paga y riba diasabranan solamente ta freeparking henter dia.

Tin cu bisa e ora e excepcion ta bin diabierna 30 di December, caminda e dia ey tambe tin free parking. A pone riba 30 y 31 pa tur esnan cu ta cera aña, esnan cu no ta traha diasabra pa tiramento di pagara, por cana rond wak.

Tin cu corda cu riba e diabierna, of di dialuna pa diabierna, tin parkeo di 9 pa 12 cu ta paga, e resto di dia ta free, den vaknan blanco. Logicamente cu 26 di December ta un dia di fiesta, cual tambe ta cay free, cual ta riba un dialuna. Kier pa e hendenan cu ta bay den caya, bin bishita centro di ciudad. Comerciantenan a inverti hopi den mercancia y pa crea ambiente tambe, lo bay tin musica y actividad. Ta algo no solamente pa compra, pero pa e ambiente completo cu ta bay tin pa fin di aña y ta invita tur hende pa bin y sostene centro di caya grandi. E ta algo cu lo wordo implimenta entrante mañan, cu e dianan lo cuminsa y ta invita tur hende bin den caya.

Esaki ta pa fin di aña solamente, cual ta cuminsa mañan y ta termina dia 31 di December. Logicamente dia 1 ta dia di fiesta, cual tambe ta na vigor cu free parking, pero esaki ta algo cu a wordo introduci pa e fin di aña. Despues di esaki lo anuncia cu tin mas cambio of oferta, pero pa awor aki esaki ta conta te cu dia 31 di December.