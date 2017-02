Arubus ta gana kortgeding contra trahadonan den welga

Teo Croes, director di Arubus a splica encuanto e procedura caminda Arubus mester a busca nan derecho den Corte pa loke ta e welga di e trahadonan.

Awe Gerencia di Arubus, a entama un kortgeding, pa asina forsa e trahadonan pa bay traha bek, ya cu e trahadonan a welga tocante e situacion di e busnan. Pa loke ta e situacion di busnan, caminda cu Arubus a splica cu e busnan no ta subi caminda, tanten cu esakinan no wordo gekeur door di DTI. Esey tabata un punto cardinal pa Hues caminda cu a manda e trahadonan bay traha bek.

Hues a impone un staakverbod y un verbod pa blokia, como tambe un dwangsom si STA/trahadonan no cumpli cu e sentencia. Tanto trahadonan cu Sindicato, como gerencia a bay bek na Arubus pa asina sinta na mesa hunto cu mediador di Gobierno, pa traha un protocol pa wak con ta sigui verder. Pa banda di 12 or a yega na un acuerdo, cu e trahadonan lo bay traha bek, en espera di un carta di parti di Arubus, unda ta para cu Arubus lo para garantia pa si algo pasa, esaki relaciona cu e rijvergunning di e trahadonan.

E trahadonan a wordo informa cu nan mester warda e carta, y Sr. Croes di Arubus ta enfatisa cu esaki no ta e afspraak cu nan tabata tin cu mediador di Gobierno, Sr. Anselmo Pontilius.

E busnan di 2013, a yega nobo y awo despues di 4 aña, esakinan a bay hopi atras, y segun sr. Theo Croes a bisa cu tin varios factor cu ta hunga un rol, den e decadencia di e busnan. Manera Sr. de Cuba di Sindicato a bisa tambe, e camindanan di Aruba no ta den mucho bon estado. Un otro factor ta e hecho cu e busnan aki a core 400 mil km den 3 aña, caminda cu un bus normal ta core esaki den 6 aña. Despues di 200 mil, e busnan aki nan motor mester wordo overhaul, y segun Sr. Croes, di Arubus, ta carece di tempo pa haci esaki. pero esey no ta atenta contra di e siguridad di e pasahero.

Aworaki tin 3 bus para, cual ta 2 di accident y un otro accidente pabao di Elmar, y uno cu a kima, unda ta keda 12, di cual atrobe 3 ta coriendo, y uno ta casi cla. Nan tabata tin problema cu parts, pero esaki tambe a keda cla.

Sr. Croes a enfatisa cu ningun bus no ta sali, si e no ta apto pa sali. Cosnan por pasa na caminda, cualkier cos por pasa, mescos cu un auto. Un auto tambe ta haya slijtage, ya cu e busnan aki ta core un average di 20 hora pa dia.