Arubus falta seriedad pa preocupacion di trahadonan

Gerencia di Arubus no ta tumando preocupacion di trahado y pasaheronan di bus na serio. Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA ta amplia.

Den e protocol firma a palabra cu lo drecha e situacion pa dia 10 di Maart ultimo, y e contestanan haya ta hopi leu di otro. E busnan ta den un situacion caotico, e airconan no ta traha, a drecha airco den dos bus, pero ainda esakinan no ta trahando. Te ainda e bentananan no ta habri, a purba drecha esakinan, pero el a bay malo.

Si un persona berdaderamente a demostra cu e no por maneha un compania, lo mester a hal’e un banda caba, y pone un persona cu si por maneha e compania. Tur hende sa e problemanan cu Arubus a confronta den pasado y keto bay ta pasando aden, y sindicato kier un mehoracion abruptamente. E trahadonan tambe a fada caba, nan ta cansa di tur loke ta pasando caba eyden y tur ta di mesun opinion, cu e director Teo Croes, no ta apto pa maneha e compania.

Segun Sr. de Cuba, e no sa si tin un malesa di ceguera cerca e ministernan, cual ta di lamenta, y ta tempo pa nan busca yudansa pa nan bista. Pero e situacion aki no por continua na Arubus.