Arubiano Thashaina Seraus ta briya den Bowling na Merca

Ora cu e yega e momento pa Thashaina Seraus di Aruba pa sigui su oportunidadnan den bowling, pero ariba un nivel di College, e no tabata sigur unda pa cuminsa.

Thashaina ta un di e miho hungadonan di Aruba, e tabata sa semper cu bowling ta den su futuro y cu e kier hunga bowling mientras cu e ta studiando na Merca. Pero e no tabata sa con pa busca e miho opcion den tur e mas di 250 institucion cu ta broam cu nan tin progamanan di bowling.

Eventualmente, e paso di Seraus lo gui’e pa e Universidad di Maryland – Eastern Shore, unda cu e lo bira un di e miho hungadonan di bowling den e nacion Mericano y un di e miho hungadonan den historia di e scol, den join un lista largo di alumnonan exitoso.

E mesun paso aki aworaki ta gui’e na e lusnan briyante den e Asociación Profesional di Bowling Femenino y Seraus lo haci su debut como un amateur den e Pepsi PWBA Linconl Open diamars pa 8 or di anochi, riba CBS Sports Network.

E resumen universitario di Seraus ta impresionante. El a yuda Maryland Eastern Shore den e competencianan pa 2017 tanto den e Campeonato Femenino di NCAA y e Campeonato di Ekiponan Interuniversitario, kedando na di tres luga.

El a gana varios premio na Merca. Pero prome cu su carera, Seraus a ricibi algun informacion tocante e Torneo Combina di Bowling y a busca e manera pa biaha for di Aruba pa por competi. Esaki ta wordo organisa den temporada di verano, caminda hungadonan di bowling jong ta wordo evalua haciendo uzo di e standardnan mas obhetivo y e coachnan di diferente universidad ta presenta pa analisa e potencial di atletanan studiante.

Na e torneo aki, Seraus a cuminsa na sigui su soño di hunga bowling profesional y aki el a drenta den contacto cu coach Kayla Bandy.

Seraus a termina na di 19 luga cu e PWBA Wichita Open, y lo haci su debut den e PWBA TV despues di solamente un evento, mientras ta riba tour.

Mientras cu Seraus lo hunga bowling como individual riba e CBS Sports Network, no cabe duda, e lo ta hungando pa su famial,specialmente pa su yiu homber, Thyshawn. E ta extremadamente gradici pa e sistema di suporte cu e ta hayando, specialmente di famia y amistadnan. Diamars anochi e lo hunga pa cada un persona cu a yud’e yega te na unda cu e ta awe.

Seraus ta sigui bisa cu su yiu homber ta tur cos p’e, su rason di lanta tur mainta y traha duro. Su motor tras di ta un miho persona y un mama. E lo kier mustr’e cu nunca give up riba bo soñonan. Diariamente e ta haci su best pa ta un bon role model pa su yiu. Ta hopi importante p’e pa su yiu ta contento y cu e sa cu e ta stima.

E weganan di clasificacion di e Pepsi PWBA Lincoln Open 2017 a tuma luga diadomingo den e Sun Valley Lanes na Lincoln, Nebrasaka dia 9 y 10 di Juni, 2017.