Arubiano Landhee Garcia ta fayece den accidente di auto pisa na Hulanda

Numansdorp, HULANDA- E Arubiano Landhee Garcia di 33 aña, biba na Den Haag, diadomingo mainta a fayece despues cu el a dal cu su auto contra di un pijler di beton den un viaduct. Un persona cu tabata pasando eybanda a wak e auto y a yama e servicionan di emergencia.

Diadomingo mainta, algo pasa di 6 or, Cuerpo di Rescate di Bombero a logra saca Landhee for di e auto. El a wordo transporta via traumahelicopter pa e Erasmus MC na Rotterdam. Un rato despues e ta fayece a consecuencia di su heridanan interno cu el a sufri.

Segun autoridadnan, Landhee, despues di un pleito cu su pareha, a sali bay cu e auto di su suegra, sin permiso y un rato despues ta haya accident cu esaki.

Cu Landhee sosega na paz.

Fuente: AD/Rijnmond