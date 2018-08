‘Arubahuis ta cla pa ricibi nos studiantenan’

DEN HAAG- ‘E preparacionnan pa ricibi e grupo nobo di studiantenan cu ta yega Hulanda diadomingo 5 di augustus benidero ta extenso pero bayendo bon. E team di Arubahuis cu ta consisti di empleaadonan di Arubahuis, e mentornan y diferente miembronan di e Plaatselijke Opvangcommissie (POC) ta cla pa ricibi nos hobennan na Schiphol.’ Esaki Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a bisa na antesala di e yegada di e grupo di 173 studiante for di Aruba. Banda di e grupo aki tin algun studiante cu ya caba ta na Hulanda of lo yega despues.

Departamento di Enseñansa di Arubahuis a traha duro e ultimo simannan hunto cu Departamento di Enseñansa di Aruba pa canalisa e yegada di e grupo grandi di studiante na Madre Patria. ‘Pa nos di Cas di Aruba ta importante pa e studiantenan, na e momento cu nan subi avion, ta debidamente informa di con e bida di studiante aki na Hulanda ta. P’esey nos a bai Aruba na Juni ultimo pa informa e studiantenan mas mihor posibel riba kico ta spera una bez nan sali di Schihol. E preparacion aki ta cardinal pa e studiante por cuminsa su estudio lo mas trankil posibel.’

‘Nos meta como Cas di Aruba ta pa na un manera structural duna guia y informacion na e hobennan cu ta scohe pa bin studia na Hulanda. No unicamente ora cu nan ta cla pa bin studia, pero mas tempran prome cu nan dicidi den ki ramo nan kier bai studia. Escogencia di un estudio ta determinante pa nan futuro profesional. Tambe ta sumamente importante pa bo tene cuenta cu despues di bo estudio, cu e posibilidadnan di trabao na Aruba,’ segun Minister Besaril.

E mandatario a bisa cu un di e problemanan cu e studiante ta enfrenta ta pa inscribi nan mes na un gemeente. Minister Besaril: ‘Tin gemeente caminda ta dura 4 pa 6 siman prome cu bo por inscribi bo mes. Si bo no ta inscribi na un gemeente bo no por entre otro habri un cuenta di banco y bo no por busca docter di cas ni djentista. P’esey nos kier bisa nos hobennan pa mira mas leu cu e ciudadnan conoci pa studia cu ta Amsterdam, Rotterdam, Den Haag y Utrecht. Den otro ciudadnan tin Hogescholen y Universidadnan cu kisas tambe por brinda e mesun tipo di estudio, mientras cu na hopi di e lugarnan aki ta menos dificil pa inscribi bo mes. Como Minister Plenipotenciario mi ta den combersacion cu VNG, cu ta e organisacion cupulo pa tur gemeente na Hulanda, pa purba na acelera e proceso na e gemeentenan cu tin dificultad.

Un topico cu tur aña ta bin dilanti ta e cuestion di vivienda. Akinan e mandatario a bisa cu e studiante mes tin un responsabilidad grandi. ‘Pa haya un camber of otro tipo di vivienda ta sumamente importante pa inscribi bo mes mas pronto cu ta posibel na un di organisacionnan cu ta ofrece cambernan. Por ehempel na Arnhem y Nijmegen, bo mester inscribi na cuminsamento di october di e aña aki pa bin na remarca pa haya un camber otro aña. Pa e ciudadnan conoci pa studia e situacion di vivienda ta aun mas dificil,’ Minister Besaril a sigui elabora.

E mandatario kier a desea e studiante bon biahe for di Aruba pa Hulanda y hopi curashi,

perseverancia y exito den nan estudio. ‘Nos ta topa diadomingo na Schiphol!’ asina Minister Besaril a termina su mensahe na e studiantenan.

