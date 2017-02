Aruba a wordo premia como “Caribbean Destination of the Year”

Cu hopi orguyo y satisfaccion Aruba Tourism Authority ta anuncia cu Aruba a ricibi un distincion hopi importante na nivel internacional. Ta trata di e premio como ‘Caribbean Destination of the year’ pa aña 2016 for di e conocido compania di biahe Expedia, Inc., cu ta e bendedo di mas grandi di biahe pa e area di Caribe for di Merca, como tambe for di Classic Vacations cu ta dirigi su mes riba bentanan “high-end” for the Merca. E maneho cu A.T.A. ta hiba como parti di su strategia di mercadeo internacional ta sigui duna resultado positivo, den forma di e reconocementonan balioso manera esun aki di Expedia y Classic Vacations. Pa yega na remarke pa un premio di Expedia y Classic Vacations, mester cumpli cu diferente criteria. Un di nan ta inclui un crecemento consistente pa aña basa riba relacionnan cu e ekipo di Expedia y Classic Vacations. Aruba Tourism Authority, kende a wordo sorprendi cu e premiacionnan durante e anochinan special organisa pa Expedia y Classic Vacations respectivamente, a ricibi e premio den persona di Ronella Tjin Asjoe, Sanju Luidens, Ed Malone y Adwina Arends. Oficina di Turismo ta kier gradici ambos socio pa e reconocimento. E filosofia di Aruba Tourism Authority ta enfoca continuamente riba intercambionan satisfactorio cu socionan turistico rond mundo, ya cu ta combenci cu esaki ta cardinal pa mantene un turismo stabil y sostenibel.

Ademas di merito y un plakkaat, e premio aki ta brinda Aruba mas promocion, ta eleva nivel di reputacion y ta haci’e mas atractivo pa turistanan.

Adicionalmente, Aruba Tourism Authority ta orguyoso y ta felicita su socionan cu tambe a ricibi premiacion durante e conferencia di CHTA. Bucuti & Tara Beach Resort Aruba y Manchebo Beach Resort a ricibi un premio importante durante e conferencia di CHTA siman pasa. Ambos a ricibi e ‘Platinum Award’ for di Guido Bauer, CEO di Green Globe Certification, como reconocemento pa a cumpli na e rekisitonan stipula pa Green Globe durante e ultimo 10 añanan. E premiacion pa Manchebo Beach Resort a wordo ricibi pa e ekipo presente na CHTA cu ta e General Manager, Edgar Roelofs, Company Supervisory Director, William Crona y Sales & Marketing manager cu ta Carla van Loenen. Pa Bucuti & Tara Beach Resort Aruba esaki tabata Ewald Biemans cu ta e doño y Managing Director y Tisa LaSorte cu ta e director of sales, marketing and administration pa Bucuti & Tara Beach Resort Aruba.

Aruba Tourism Authority ta hopi orguyoso di su ekipo y socionan cu ta traha incansablemente pa nos turismo, unda ta logra diferente premiacionnan tambe, asina logrando cu e nomber di Aruba ta sigui destaca internacionalmente.