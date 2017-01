Aruba a wordo nombra e destinacion mas innovativo den region pa ‘Caribbean Journal’

Nos pais, Aruba un bes mas ta ricibi reconocemento y ta destaca internacionalmente. Aruba Tourism Authority ta orguyoso cu nos isla a ricibi un premio prestigioso como parti di e ‘Caribbean Travel Awards’ caminda nos ta wordo reconoci como e destinacion mas innovativo di aña 2016 den region di Caribe. Esaki ta e di tres aña cu Caribbean Journal ta organisa e ‘Caribbean Travel Awards’ unda ta honra destinacionnan, hotelnan y personanan cu ta destaca den e industria turistico den e region Caribense.

Locual cu a destaca ta cu Aruba ta wordo mira como un di e destinacionnan mas moderno cu un pensamento innovativo den Caribe. Esaki ta un refleho di e conferencianan cu a tuma luga den e ultimo temporadanan y tambe campañanan manera e ‘Happiness Builder’ cu Aruba a trece dilanti. Caribbean Journal ta duna reconocemento tambe na esfuersonan di Prome Minister Mike Eman, cu ta ser mira como un ehempel y un politico cu atencion na e esfera digital / accionnan digital den Caribe. E ekipo di Aruba Tourism Authority tambe ta wordo reconoci pa su capacidad di creatividad excepcional den e manera con e ta mercadea y posiciona Aruba.

Por medio di e esfuersonan aki Aruba semper ta un of dos paso dilanti otro destinacionnan cu su strategia di mercadeo.

Caribbean Travel Awards a renombra Aruba pa su beachnan bunita y esaki tambe a ricibi premiacion den di e categoria di ‘The Best Beaches You Can Stay on in the Caribbean,’ unda Eagle Beach a bolbe destaca den e top dies.

No ta e prome biaha cu Aruba ta wordo reconoci pa Caribbean Travel Awards. CEO di Aruba Tourism Authority, RonellaTjinAsjoe-Croes a ricibi na aña 2015 e reconocimento como Director di Turismo di aña pa region di Caribe. E reconocimentonan aki sigur ta laga Aruba sobresali como un destinacion den Caribe y ta expone e capacidad innovativo di e organonan importante cu ta enfoca riba e desaroyo di nos turismo.

Ademas, Aruba Tourism Authority ta contento cu su socionan tambe a ricibi reconocimento pa nan gran esfuerso. Entre otro Screaming Eagle y Wilhelmina Restaurant a wordo reconoci den e top 50 restaurantnan den Caribe.Barcelo Aruba All-Inclusive, Manchebo Beach Resort & Spa, Divi Village Golf & Beach Resort y Hotel RIU Palace Aruba a wordo nombra den e categoria di ‘The 10 best all-inclusive in the Dutch Caribbean.’

Aruba Tourism Authority ta honra cu e reconocimentonan internacional aki y hunto cu su ekipo y tur esunnan cu ta labora directamente of indirectamente den e industria di Turismo,ta sigui enfoca pa progresa den strategianan di mercadeo creativo y asina engrandeciendo nos turismo, e pilar economico di Aruba. Alabes A.T.A. ta felicita tur socio premia,cu nan premiacion y gradicinan pa nan esfuerso cu ta contribui na engrandece nos destinacion.