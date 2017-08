Aruba Triathlon lo organisa un Kids Off Road Aquathlon

Despues di un bon temporada di vakantie grandi, e federacion di Aruba Triathlon, ATA lo organisando nan prome actividad, cual ta un Kids Off Road Aquathlon pa muchanan te cu 16 aña. E evento di off road aquathlon lo inicia pa 7or di mainta y lo tuma lugar na Arashi, e diasabra 26 di augustus. Por participa como individual of den ekipo di relevo. Lo bay tin tres categoria di Kids cual ta femenino/masculino 7 – 8 aña cu lo core 500 meter despues mester landa un total di 50 meter y por ultimo core un distancia di 500 meter. Den e categoria di 9-10 y 11-12 aña, nan lo mester core 1km despues landa 100 meter y completa e evento unda lo mester core 1km. Por ultimo den e categoria di 13-14 y 15-16 nan lo inicia cu e careda di coremento riba un distancia di 1.5km despues landa 200 meter y completa e careda cu un coremento di 1.5km.

E federacion di Aruba Triathlon a conoce un crecemento bou di nos mucha y hobennan cu ta practica e deporte aki. Tin algun di nos atletanan hoben den e deporte aki ya tin cierto nivel halto di competencia y ta sobresali den e diferente eventonan bishita den exterior. Es mas e hoben atleta femenino Rebecca Jansen a Sali Aruba su atleta di aña 2016 den e categoria infantil.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu tambe a yuda subsidia e evento di Kids Off Road Aquathlon.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega, Mega Plus y weganan di Raspa bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.