Aruba Tourism Authority ta celebra dia mundial di turismo

Ehecutivo y socionan local y internacional di e industria di turismo a reuni diamars 12 di september na Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino riba invitacion di Aruba Tourism Authority pa marca Dia Mundial di Turismo. E conferencia anual di A.T.A. ta pa celebra e dia aki cu mundialmente ta wordo conmemora riba 27 di september. Riba e dia aki lo mester a tuma luga e inauguracion di e conferencia turistico ATCA, pero debi na e gran impacto di e horcan Irma riba e industria di biahe –incluyendo operadornan turistico y aerolineanan- a haya prudente pa pospone e evento aki pa un otro ocasion.

Como parti di e programa pa e mainta a duna discurso CEO di A.T.A., Sra. Ronella Tjin-Asjoe Croes, splicando cua ta e direccion strategico pa 2018. Den esaki a reconoce cu e dependencia di nos isla riba turismo ta pone un presion riba recursonan natural y cultural y, consecuentemente, ta esencial pa cuida, nutri y desaroya nos isla turistico na un manera duradero. Pesey mes, ta tambe fundamental pa busca maneranan diferente y innovativo pa alcansa crecemento balansa.

Mencionando diferente indicador di industria turistico, manera entrada pa medio di turismo (Tourism Receipts), entrada pa camber di hotel (RevPar) y yegada di turista ‘stay-over’ y crucero, Sra. Tjin-Asjoe Croes a para keto riba nan desaroyo y riba e metanan pa 2018 pa cada un di esaki.

Pa loke ta e 4 indicador principal nacional; pa 2018 a inclui como proyeccion un crecemento di 3.7% den ‘stay-over arrivals’ (turistanan di estadia). Un cremento di entre 2% y 3.5% den Tourism Receipts. Un resultado di 0.8% pa cu RevPar, segun AHATA y teniendo na cuenta cu un cantidad di camber di hotel lo ta for di circulacion otro aña, conforme plan di renovacion di camber. Pa cu turismo crucero ta proyecta pa crece cu un minimo di 7% den cantidad di bishitante crucero.

Desde di introduccion di A.T.A. Sui Generis na 2011, por lo general metanan a base di e 4 indicadornan principal a ser cumpli. Por nota e averahe di crecemento anual pa cada un di e indicadornan pa cu e periodo di 2011 pa 2016: Stay-over arrivals: +5%, Tourism Receipts: +4%, RevPar: +5%, Cruise Arrivals: +2%.

Na e ocasion tambe a hiba palabra Sr. Olivier Henry-Biabiaud, CEO di e agencia Tourism Competitive Intelligence kende a elabora loke estadisticanan ta bisa di Aruba su posicion den e escena global.

E ultimo oradornan di e mainta tabata Sr. Gregg Wasiak hunto cu Sr. John Speers, ehecutivonan di The Concept Farm. Ambos a papia riba e Evolucion Strategico y Creativo di Aruba cu enfoke riba un experiencia autentico.

Ronella Tjin Asjoe-Croes a para keto tambe na parti di resultadonan di e prome 8 luna di aña di encuestanan cu A.T.A. ta conduci na aeropuerto na salida di Aruba. Aki a indica cu 87% di nos bishitantenan lo recomenda Aruba na nan amigo y famia, 70% a bisa cu lo bishita Aruba atrobe den e proximo 5 aña, y 91% di e bishitantenan a expresa di ta hopi satisfecho cu nan experiencia di Aruba.

Segun CEO di A.T.A.; “Mientras cu esakinan ta resultadonan tremendo, nos no por para keto. E industria turistico no ta statico; nos oferta di producto y strategia global di mercadeo tampoco ta, desaroyo di nos producto turistico tambe mester sigui ta ‘on the move’ desaroyando conforme tendencianan y na un manera duradero, beneficiando e bishitante pero tambe nos mesun comunidad”.

For di 1980 Nacionnan Uni ta celebra Dia Mundial di Turismo basa riba e hecho cu ta riba e fecha di 27 di september, na 1970, e organisacion a adopta e Statutonan di e United Nations World Tourism Organization (UNWTO).