Durante un conferencia di prensa Aruba Tourism Authority lo elabora riba ‘Cu Mira Pa Futuro’, e plan innovativo y sostenibel pa cual aki CEO di ATA, Sra. Ronella Croes ta elabora ariba esaki.

Na clausura de facto di un sesion exitoso caminda cu a lansa locual cu nan a yama nan Destination Development Plan, como ATA. Localmente, e ta wordo yama ‘Cu Mira Pa Futuro’. E biaha aki ta lansa e documento mes, cual ta un documento extenso, cu ta enfoca ariba diferente prioridadnan strategico, como desaroyo di nos desaroyo turistico.

Pakico ATA ta haci esaki? Na aña 2013- 2014, nan a traha ariba nan di dos plan di maneho como ATA Suis Generis y nan a wordo pidi door di comunidad, pa nan hunga un papel mas improtante den e desaroyo di e producto Aruba. Pa ta un tiki mas cerca di nan meta, cual ta turismo. Turismo ta tur cos dus hopi lihe e ta bira un plan basta extenso y hopi amplio. ATA a duna oido na esey, y tuma accion den nan plan di maneho. Un di e plan tabata di traha un Destination Development Plan. Nan a embarca ariba e trayecto ey, nan a cuminsa na acerca Varery Croes, cu lo splica mas di e plan y kico a bin dilanti, a base di multiple sesionnan cu stakeholder. ATA a acerca Sra. Croes pa su yudansa pa e produccion di a plan aki.

E plan aki ta conta cu un participacion hopi amplio. No solamente di esunnan envolvi den e sector turistico. Pero hopi di esunnan cu no ta envolvi den turismo. Tur hende sa algo di turismo, pero e ta duna un perspectiva amplio ariba den ki direccion Aruba mester bay. Parti di e trayecto ta tambe, pa organisa den diferente bario, sesionnan cu ta habri pa publico tambe. Como tal, parti di e feedback aki tambe ta ilustra den e plan. E plan tin un total, manera ya indica, cinco prioridad strategico,parti den 22 metanan di desaroyo di producto turistico. Y tambe combina cu un total di 90 accion concreto, ariba diferente area. Esakinan ta bay di innovacion pero tambe e aspecto di cuido di nos medio ambiente, naturalesa y cultura. E bunita ta, segun Sra. Croes, ta cu e plan aki, door di asistencia di esunnan cu a participa, no ta algo cu ATA so ta carga. E ta conta cu feedback di tur participantenan. Tin diferente accionnan cu tin ATA como esun cu ta lidera e ehecucion di esaki. Pero otro instancianan cu por incorpora den nan mesun plan di maneho den e añanan cu sigui. Esey ta un compromiso di nan banda.

Sra. Ronella Croes, CEO di ATA a sigui bisa, cu ora un persona wak un plan di accion, bo ta mira ken ta lidera e accion y haci su mes responsabel pa esey. Y bo ta mira con esaki ta impacta e desaroyo turistico. E ta un trayecto di 10 luna, hopi amplio. Mas di 350 persona a participa, y hopi di nan a participa mas di un biaha, cual ta haci esaki un trayecto hopi intenso. E ta importante pasobra cu Aruba ta un producto turistico, relativamente madura.

Pa hopi aña nan ta ofreciendo Aruba como un destino vacacional. Y ta necesario pa na tur momento, realisa kico bo ta haciendo. Pero si no haci cambionan structural y importante, den desaroyo di nos producto, nan no ta acapara e ora, locual e bishitante di awo y esun di futuro ta demanda di un experiencia vacacional. Nos lo no ta acapara debidamente, e contribucion cu turismo mester resulta den dje, cual lo mester bin cu impacto ariba economia. Turismo ta stabil, e ta un producto fuerte. Durante añanan sigur a mira un desaroyo hopi positivo cu nos por ta hopi orguyoso di dje. Pero si no trece cambionan structural den Aruba como destino, no solamente ATA Aruba, pero tambe esunnan cu ta haci negoshi y ofrece algo. E ora nos no ta logra cu kisas nos por hisa e contribucion pa e proximo añana. Lo nos lo no logra drenta den crecemento di dos a tres of kisas mas percentahe, pa loke ta trata contribucion di turismo ariba nos economia. Esey ta esencial pa nos wak paden y pa nos wak Aruba kico nos ta ofrece y kico esunnan cu ta bishita ta demanda tambe. Esey ta algun punto critico pakico ATA ta pensa cu mester di e plan aki integral. Y mirando cu nan ta representa e voz di esun cu tin nan papel den e desaroyo turistico, mas cu claro cu nan mester bay bek, tuma e tempo y aplica un bottom’s up approach, pa asina nan sa cu nan tin e sosten di tur hende, cu locual tin den e documento actual, ta pensamento di tur e stakeholdernan. E bunita ta tambe cu ATA tin tambe claro, di investigacionnan cu nos tin anualmente, di kico e bishitante ta pensa di nan experiencia na Aruba. Esey tambe ta wordo uza, nan ta wak e feedback di e bishitante, nan a bay bek den e comunidad y a unifica nan dos den e plan.

CEO di ATA a sigui bisa cu tin hopi similaridad. Loke e bishitante ta bisa di kier mira mas, comunidad ta bisa di loke kier mas. Un ehempel ta mas atencion pa nos cultura, mas proteccion pa naturalesa y medio ambiente. Bishitante y comunidad ta pensa mesun cos. Proteccion di nos beachnan. Pa loke ta acomodacion, sigur tin espacio pa amplia mas ariba nos isla. Pero nos comunidad ta pensa mas den direccion di acomodacionnan di boutique y kisas den areanan cu no ta desaroya ainda. Dus no pensa necesariamente den e area di Palm Beach.