Aruba Tang Soo Do Federation lo celebra Dia di Betico 2018

Diahuebs awor 25 di Januari, riba Día di Betico, Aruba Tang Soo Do federation conhuntamente cu tur e scolnan di Gihae Tang Soo Do Studio Aruba lo organisa Copa Betico Croes 2018. Esaki lo ta un torneo cu lo ensera Hyungs (forma libre) y weapon hyungs ( forma cu arma). Participacion ta tur alumno cuminsando di 2,5 aña di edad. Ta spera un participacion masal di e atletanan afilia na e federacion di Tang Soo Do Aruba. E competencia ta programa pa cuminsa 9or di mainta y na e cas di Tang Soo Do esta Emma School na Ayo.

Mester bisa cu Aruba Tang Soo Do Federation ta un federacion hopi activo conoci pa su triunfonan sin lubida su actividadnan organisa riba tereno internacional. Aña pasa e organisacion a host e di 16th World Tang Soo Do Regional Championship Aruba cual sin duda tabata ta un exito rotundo. E campeonato aki tabata di taya mundial mirando cu paisnan manera Puerto Rico, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Hulanda y Merca, sin lubida nos propio atletanan di Aruba a participa na esaki. Es mas Aruba a ricibi bishita di e Grandmasternan di World Tang Soo Do, Kwan Chang Nim Strong y Kwan Chang Nim Beaudion como tambe Regional Director Master Wilfredo Burgos.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Stichting Sportsubsidie Aruba cu a subsidia e eventonan deportivo enconexion cu e celebracion riba Dia di Betico. Tur aña mayoria federacion tin riba nan calendario un evento deportivo riba 25 di januari, celebrando asina e fecha natal di e gran estadistica Arubano.



Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

