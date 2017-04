Aruba Tang Soo Do Bond presente na torneo internacional

Diasabra ultimo a biaha pa Hulanda, Tamara Erasmus (2 Dan) den e deporte di Tang Soo Do. Na Hulanda, Tamara lo topa cu Yzra Thiel (1 dan) y hunto nan lo atende dos competencia di Tang Soo Do na Europa. Yzra Thiel actualmente ta studiando na Hulanda y ta entrena na un scol na Arnhem (Equilibrium Tang Soo Do). Durante e prome dianan e dos atletanan lo hiba un preparacion pa e competencia na Arnhem pero tambe lo entrena algun biaha na Spijkenisse riba invitacion esaki serca Kyo Sah Raymond von Harras di e organisacion ATO na Hulanda, ambos atleta lo haci nan ultimo ensayonan prome cu nan competencianan internacional na Belgica y Inglatera.

Yzra y Tamara lo mira accion diasabra na Cardiff, Inglatera caminda nan lo competi tanto den ‘forma’ (hyungs) y combate (sparring). Despues nan lo sigui rumbo pa Brussel, Belgica caminda nan lo atende cu un otro Torneo na e International School di Brussel organisa pa KyoSah Tom de Ceuster di e organisacion EMTF. Aruba Hapkido Association & Aruba Tang Soo Do Bond ta masha orguyoso di nan atletanan y ta desea ambos tur clase di exito.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a yuda subsidia e biahe y competencia di e atletanan di Aruba Tang Soo Do Bond

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.