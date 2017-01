Aruba ta yama bon bini na Jetblue su servicio nobo entre Fort Lauderdale y Aruba

Durante un ceremonia oficial diaranson ultimo den presencia di Minister di Economia y Comunicacion Richard Arends, Director di planificacion di ruta di JetBlue John Checketts, CEO di Aruba Tourism Authority Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di Aruba Airport Authority James Fazio, y CEO di AHATA Jim Hepple, a yama bonbini na JetBlue su vuelo inaugural cu servicio entre Fort Lauderdale-Hollywood International Airport y Aruba su Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Cu buelonan diario entre sur di Florida y Aruba, e ruta nobo lo sirbi como hub importante pa ricibi mas bishitante for di e.o. e region Oeste di Merca, cual operacion a inicia dia 4 di Januari, 2017.

Pa conmemora e vuelo inaugural aki, Aruba conhuntamente cu JetBlue a treat e bishitantenan di e vuelo riba un dia yena cu festividad y regalonan, unda a decora e punto di salida na Fort Lauderdale cu decoracionnan festivo di Aruba.

RUTA NOBO, OPORTUNIDADNAN NOBO

For di dia 29 di Augustus di 2016 benta di boletonan pa cu e ruta nobo aki a inicia. Esaki ta e di tres ruta non-stop pa Aruba di JetBlue cu ta inspira confiansa, elevando e cantidad y calidad di pasaheronan procedente di Merca. Mester delinea cu e proximidad beneficioso entre Fort Lauderdale y Aruba, JetBlue awo por ofrece su clientela un liñanan di producto innovativo y atractivo. Ehempel di esaki ta entre otro ‘Weekend Get-Aways’ y paketenan asina yama ‘Caribbean Escapes’.

“Aruba su partnership cu JetBlue lo continua na eleva nos turismo na nivelnan nobo. E aerolinea aki su servicio diario di Fort Lauderdale, lo sirbi como hub importante pa ricibi mas bishitante for di entre otro e region Oeste di Merca manera San Francisco y Los Angeles, pero tambe di e parti Sur di Florida cu ta un area unda A.T.A. ta activando mas”, segun Sra. Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di Aruba Tourism Authority. El a sigui elabora cu tin como meta pa logra un crecemento di 5% for di e mercado di Merca pa aña 2017. E adicion di e hub di JetBlue aki ta cardinal pa por logra e crecemento aki y A.T.A. kier sigura cu e aña ta cuminsa –y continua– na un manera fuerte, pa cual motibo a inverti den promocion adicional durante lunanan di November y December 2016. Ademas, A.T.A. conhuntamente cu JetBlue a lansa un campaña promocional pa asina sigui promove e ruta nobo di Fort Lauderdale durante 2017

RELACIONNAN SOLIDO CU RESULTADONAN POSITIVO

CEO di Aruba Tourism Authority, Ronella Tjin Asjoe- Croes a comenta: “E ultimo 10 añanan e relacion entre Aruba y e compania aereo JetBlue a sa di conoce un evolucion positivo cu a contribui na un incremento di 12% di e mercado turistico Mericano durante e period aki. JetBlue a trece entre 20% pa 25% di e total di bishitantenan for di Merca pa Aruba durante e ultimo 5 añanan. Durante e prome dies lunanan di 2016, Aruba a conoce un crecemento di 6.7% di pasaheronan procedente di Merca biahando cu e aerolinea prestigioso aki.”

E di tercer ruta non-stop for di Merca pa Aruba di JetBlue ta proyecta pa contribui na un crecemento di 9.7% di capacidad asiento aereo durante temporada halto (e prome 3 lunanan di 2017).

IMPACTO ECONOMICO

E introduccion di e vuelo diario aki ta ekivalente na un total di 54,300 asiento aereo pa aña 2017. Considerando un grado di ocupacion pa vuelo di averahe 85%, y considerando e patronchi di gasto (on-island spend) averahe pa un turista Mericano durante su estadia riba nos isla, e introduccion aki ta ekivalente na un impacto economico di rondo di 50 miyon florin pa 2017.

DEDICACION CONTINUO NA ARUBA SU TURISMO

“A.T.A. den su funcion como e ‘Destination Marketing and Management Organization’ di Aruba conhuntamento cu socionan manera Ministerio di Turismo, AAA, y AHATA, semper ta en buskeda di oportunidadnan nobo cu por contribui positivamente na nos pilar economico principal. Awe nos ta sumamente orguyoso di duna bonbini na e ruta nobo aki y na tur e bishitantenan cu esaki lo trece. Tur esaki ta danki na e dedicacion continuo di representantenan di JetBlue, su tripulacion, nos socionan y tambe na A.T.A. su ekipo cu tabata instrumental pa cu e logro di awe” Sra Tjin Asjoe-Croes ta finalisa.