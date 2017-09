Durante un entrevista cu CEO di ATA Ronella Tjin Asjoe-Croes, a puntre si Aruba ta un destino caro cu tin tanto keho den turismo, cu no ta gasta placa manera antes. El a contesta cu caro no ta malo. ATA ta posiciona Aruba riba un nivel di prijs mas halto cu otronan. E ta bon, mester sa di mantene esey. En todo caso e tin hopi di haber cu e desaroyo di e producto tambe. Ta kere cu a base global tin e tenencia di otro tipo di acomodacionnan cu ta creciendo. No ta algo cu tin den man. E canal di distribucion ta sigui incorpor’e den nan canal di oferta. Tin un Expedia cu ta ofrece hotelnan mas tanto, awor tin division completo dirigi riba otro tipo di acomodacion. Dicon companianan ta haci’e, pasobra tin e demanda tambe p’e. E consumidor ta pidi pe. No ta necesariamente consumidornan cu tin menos placa. Pero si wak bon, tin ora e ta cumbinibo. Si bo huur un villa y bo tin un famia, bo ta pagando menos pa cabes, cual no ta nifica cu bo ta un hende cu no tin cen. Por lo general esnan cu ta bishita Aruba ta hendenan cu tin cierto modo si, pasobra Aruba no ta escogo pa esun cu ta riba un budget tight. Si bo ta bin Aruba riba un budget tight ta pa un otro motibo. Eynan ta bin atrobe e oferta cu tin cu ta hopi similar, papiando di F&B, pero e hende ta buscando mas y mas experiencianan autentico. Nan kier mira nos cultura, kier conoce nos historia y ta pesey ta bin ta inverti tambe den descripcion di monumentonan, y hasta e obranan di arte di cabaynan blauw cu tin un historia tras di dje. Tipo di cosnan asina ta trece nos cultura y identidad mas cerca di e bishitante. E cosnan aki kier mira mas y mas y kier inverti mas na Aruba.

Tjin-Asjoe Croes, ta splica cu nan ta incentiva den cierto aspectonan tambe. Ta duna workshop pa esnan cu ta bin cu idea cu pa ATA ta hopi bon, nan ta dispuesto pa cana cu e persona, conseha sin costo, dunando kisas un beneficio riba Aruba.com. Pero ta purba di simula di nan propio manera pa en berdad negoshantenan cu tin na final di dia, nan tin e savings den nan negoshi, purbando di stimula, riba diferente manera.

Pa loke ta e impuestonan cu Aruba mester a bin cun’e pa haci nos destino mas caro no ta spanta e turistanan pa bin nos pais.

E CEO di ATA a splica cu nos ta posiciona como Aruba riba nivel di prijs. Ta mas eleva cu otro y tin algun cu tambe ta, pero semper Aruba ta consistentemente tin cu paga mas pa yega y pa por keda aki. A pasa den dje. Na 2010, e roomtax a subi di 6.5% pa 8.5%, cu ta bin den caha di Gobierno, pa 9.5%. E ta parti di e hecho cu a bisa e roomtax mester subi, pa asina ATA Sui Generis por duna atencion debido na nos turismo. A drenta cu e modelo eynan, conforme ley y deseo.

Tambe na 2012, conforme plan di maneho cu mester a ehecuta pa e modelo di ATA Sui Generis, a introduci un 10$ pa cada hende cu ta bin cu avion. Nan mester paga pa drenta Aruba. E ta den ticket, pasobra hopi no ta ripara esey. Na 2013/2014 a haya un enviromental levy cu a wordo introduci. A haya un cambio den roomtax di All Inclusive entre otro. Tin diferente tarifanan mandatorio, legal cu a bin acerca. No ta mira necesariamente un impacto den locual cu a bin ta bisa e indicadornan principal. Si ta tende hopi cu Aruba ta caro. Nos bishitantenan ta bisa esey hopi y ATA ta boga mas pa traha cu e sectornan, traha cu hotel y percura pa no necesariamente tur hende cuminsa baha prijs. E ta hopi pa bo yega na cierto nivel di manera di un Adidas, of un Nike, por ehempel. Nan ta paga pa e producto y ta haya cu e ta bal la pena. Locual cu ta mira cu ta desconecta awor aki cu e hende ta haya cu e ta mucho caro pa loke e ta haya.

No riba tur nivel, pero mester eleva nos destino su calidad. Esey tin di haber cu kisas oversupply den cierto sectornan. Ta ofrece e mesun cos y esey ta mira cu mester mas atencion. Pero segun e CEO, Aruba a sa di pasa den diferente di e cambionan aki den e ultimo aƱanan y no necesariamente el a afecta e cifranan.