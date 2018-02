Aruba ta sede di e di 2 Kiwanis Divisional Council Meeting

Entre dia 22 cu 25 di februari Aruba lo ta sede di e di 2 “Divisional Council meeting” pa e aña Kiwanistico 2017 -2018. Ta trata aki di e reunion di e paisnan di Division 26 di e Eastern Canada and the Caribbean District di Kiwanis International. E biaha aki e ta uno hopi special ja cu ta conta cu presencia di “Governor di Eastern and The Caribbean District of Kiwanis International” Sr Robert “Bobby” MooYoung.

For di basta luna e diferente clubnan local di Kiwanis ta trahando duro pa por pone den otro un programa hopi interesante pa e miembronan cu lo biaha pa Aruba pa atende e diferente sessionan y reunion.

Meta di e reunion aki ta pa e clubnan raporta riba nan actividadnan, pa e clubnan por risibi informashon relevante di Kiwanis y tambe pa discuti otro aspectonan operashonal di e organisacion. Adicionalmente e ta un oportunidad pa e participantenan sera conoci cu e diferente aspectonan cultural y di negoshi di e paisnan cu ta organisa e convencion aki. Ultimo biaha cu el a wordo organisa na Aruba tabata na aña 2013.

E reunion aki ta tuma lugar 2 biaha pa aña y ta cambia di localidad. E delegadonan cu lo participa den e “Divisional Council Meeting” ta entre otro Curacao, Surinam, French Guyana, Martinique, Trinidad & Tobago y Aruba mes.

Riba diabierna e prome dia di e conferencia lo tin differente seminario sumanente interesante y educativo lo wordo duna pa e expertonan di Aruba entrena: Ruben Goedhoop, Daniel Tecklenborg y Diederik Kemmerling. E reunion mes lo tuma lugar diasabra mainta na Alahambra Ballroom y naturalmente eventonan social pa e famia di Kiwanis por intercambia cu otro idea y proyecto. Adicionalmente, e participantenan tambe lo tin oportunidad pa explora Aruba y tur locual nos isla tin pa ofrece.

E convencion su parti organisatorio ta den man di Kiwanis Club of Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach y Kiwanis Club of Young Professionals Aruba.

Comments

comments