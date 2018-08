Aruba ta participa den Mundial di Beach Tennis pa prome biaha

Pa ya 7 aña consecutivo, e deporte di Beach Tennis, cual ta resorta bou di e Federacion Internacional di Tennis, esta ITF, ta organisa e mundial di Beach Tennis pa ekipo, cual ta wordo teni na Moscow, Russia. E aña aki, ta e prome aña cu Aruba lo ta participando. E ekipo di Aruba ta consisti di Anne Hoogendam (46), Dominique (90), Sander Castro (118) y liderando su ekipo, Aksel Samardzic (14). E number nan menciona tras di cada un nan nomber ta nan posicion actual riba e tabla mundial di Beach Tennis.

E wega nan a cuminsa ya desde 7 di augustus, cu e prome ronde. Aruba, tumando na cuenta cu ta nan prome biaha, a haña un wild card y asina ta pasa automaticamente pa e di 2 ronde. Den e ronde aki nan lo ta enfrentando e ekipo di Estonia.

Pa recapitula un rato e historia di e Mundial di Beach Tennis, den 2012 esaki a cuminsa cu un total di 15 pais. E campeonnan e aña aki a keda Italia y na di dos luga Brazil. Den 2013, un total di 20 pais y akinan Brazil y Italia ta cambia di posicion, cual tabata sigur un logro grandi debi cu Italia ta wordo considera e lider den e deporte ta gusta aki. Ta bon pa remarca cu desde 2013 Aruba ta purbando pa yega e mundial, pero debi na diferente aspecto, esaki nunca a tuma lugar. Den 2014 por a nota un crecemento atrobe den participacion, caminda 24 pais a participa den e mundial, y e aña aki Italia a bay cas bek cu e titulo mundial y Brazil ta bolbe keda na un di dos luga. Den 2015 mas pais a dicidi di participa, cu a hiba e total na 28 pais. E sorpresa e aña aki tabata sigur e pais anfitrion, cual ta Rusia. Italia a logra mantene nan titulo di campeon pero Rusia a logra kita e segundo luga for di Brazil. Aña 2016, e record di mas halto di participacion cu un total di 32 pais, tabata tin ainda mas sorpresa. Rusia no a keda contento cu e di dos luga y a pasa pa bay cu e titulo mundial den Beach Tennis lagando Italia na di dos luga. Aña pasa, esta 2017, cu un total di 24 pais cu ta haci lo maximo pa defende nan pais lo mihor posibel, Italia ta reclama nan posicion como e campeonnan di Mundo y Brazil ta logra bin bek y ocupa e number 2 di mundo lagando Rusia na di tercer luga.

Pa loke ta 2018, un total di 25 pais ta participando, di cual Aruba y South Africa lo ta nan prome participacion na e Mundial di Beach Tennis. Mester menciona cu esaki ta nivel di profesional pero cu tambe tin e parti di hubenil, cu ta participa den e mundial. Aña pasa Venezuela a sorpresa tur hende y a gana e titulo aki.

Nos ta sigur hopi orguyoso caba di e ekipo di Aruba, kende tin e curashi di bataya entre pais nan grandi, na un pais, esta Rusia, cu no ta ta un tereno conoci pa hopi. Nos ta sigur cu nan lo ta duna tur loke nan tin pa asina posiciona nos isla di Aruba lo mas halto posibel riba ranking mundial como ekipo den e deporte di Beach Tennis.

Beach Tennis Aruba, e organisacion na Aruba cu ta organisa e deporte aki na Aruba ta desea Aksel, Sander, Anne y Dominique tur clase di exito. Mas den siman nos lo duna update di e resultado nan.

