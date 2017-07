Aruba sub-campeon y ekipo mas disciplina den e Serie di Caribe

Dialuna merdia, e delegacion di baseball Little League a regresa bek for di Antigua unda nos muchanan a sali sub-campeon den e Caribbean Little League Series 2017. No obstante cu nos peloteronan infantil no a gana e titulo maximo, e comentarionan na regreso tabata masha elocuente y super positivo.

E ekipo infantil a duna un prestacion di kita sombre unda a gana mayoria di nan weganan hunga na Antigua. Es mas e seleccion di Little League a keda eligi como e ekipo mas disciplina di henter e torneo entre tur e paisnnan cu a participa. Esaki sigur ta un logro riba su mes paso sin disciplina propio uno no lo yega leu.

E ekipo di Little League aki lo mester bay tene cuenta cu nan den e proximo oportunidadnan cu ta bin. Nan a demostra corahe y bataya te na final. Lotto, eloteria di Aruba primeramente kier a felicita tur e peloteronan pa e dos logronan grandi aki. Tambe un palabra di pabien na e organisacion di Aruba Little League como tambe na e staf di manager y coachnan, dirigentenan, sin lubida e mayornan paso sin nan esfuerso y apoyo, e mucha no lo logra su obehetivo facilmente.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.