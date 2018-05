Aruba su infrastructura no ta adecua pa autonan stuurwiel banda drechi

E tipo di auto cu stuur drechi a cuminsa crece, unda cu hopi di nan ta hala otro banda pa core y nan no ta prohibi den nos sistema di Ley di Motor Voertuigen, pa cual no por nengu’e. Sr. Alex Pieters di Departamento Motorisa cu mas detaye.

E diferencia ta radica caminda cu nos infrastructuur a wordo traha pa core cu auto banda drechi di e caminda. E chauffeur ta wordo getrain pa core banda drechi, bo ta wordo getrain pa sinta na un cierto banda den auto, pa lora e bocht na links y rechts ta cambia. Na momento di bay cumpra un otro tipo di auto cu bo no ta custuma cun’e.

Cierto spotnan riba e crusada ta cambia y spiel, anto akinan e peligro ta bin, anto kier men cu e hende no a train pa core e autonan caminda cu nos infrastructura ta traha pa core links y ta bay lora rond di otro, un tras di otro y tur esaki ta na base di e spot pa sinta den auto y e rijles .

E caminda no ta marca pa e autonan aki door di e mesun infrastructura diseña pa core otro banda.

Riba esaki departamento motorista a yega di bay na DOW cu e critica cu nan a haya cu no tin borchinan poni entre otro y na e momento ey toch nan cuminsa di pone esunnan di 80 vooral pa turistanan siendo cu Aruba no tin un highway, aunke tin un vision den futuro pa adapta den ley cu palabracion entre e ministerionan. Tanten, prome cu bay over pa aumenta e speed ta laga e hende custuma cu 80 km/h. Despues lo evalua si ta bay adapta e leynan di velocidad.

Tambe tin e tema di e scooternan electrico unda nan ta core den e South Beach area, anto tin e pensamento cu na Hulanda no mester rijbewijs ni helm. Pero na Aruba, den nos leynan, e ta un ‘mechanische kracht’, e bira un vehiculo di motor. Un 20 aña pasa cu esaki a bin na moda na Hulanda tabata tin hopi morto entre hobennan y autoridadnan mester por tin control riba esaki tambe. Pero Aruba no ta cla cu esaki ainda, segun Sr. Alex Pieters, di Departamento Motorisa di Cuerpo Policial.

