Aruba Softball Bond a reuni cu pre seleccion masculino

Siman pasa Aruba Softball Bond a reuni cu su pre- selecion masculino. Un total di 27 hungador a wordo yama pa cu e pre-selecion. Presidente di ASB Sr. Endy Croes hunto cu henter e directiva a repasa diferente punto. Separa di pre-seleccion a duna informacion riba planes di ASB y a acentua hopi riba e “Liga Special” cu ASB lo organisa e aña aki como parti preparatorio pa tur nos atletanan. Inicio di April ASB lo importa 5 pitcher di un calidad halto y competitivo. ASB lo scoge 5 ekipo miembro di ASB unda cada ekipo lo ricibi un pitcher. Tur equipo miembro di Asb por reforsa cu hungadornan di otro equipo sin mester pasa proceso di overschrijving solamente pa e competencia aki. Hungadonan cu reforsa otro equipo mester ta hungadonan miembro y cu a hunga den campeonato 2017 sea A-Klas of AA. Lo hunga 5 siman unda cada encuentro lo ta dobble header. Pitcher importa mag di lansa maximo 7 inning den e dobble header. Pues por lansa un wega completo of como ehempel e por lansa 4 inning den prome wega y 3 inning den di 2 wega. Tambe e pitcher importa mester train talentonan hoben di e ekipo cu e lo ta hungando pe tur siman. Asina nos lo desaroya tanto nos ofensa esta bateo door di custumbra mira tipo di lansamentonan manera rising y drop ball combina cu velocidad competitivo y tambe lo traha prospectonan hoben y nobo pa pais Aruba. E idea a cay den masha bon tera serca e hungadornan di pre selecion. Pa locual ta trata entrenamento lo inicia diahuebs 15 di Februari na veld di Flatstone. Ta pidi tur atletanan pa acudi no mas laat cu 7pm como cu Directiva lo bay tin un meeting promer cu training. Selecion lo biaha 1 pa 9 di Juni pa Monteria Colombia den campeonato di CONSURSA unda 9 pais lo bay ta batayando pa medaya. A hasi un suplika na tur esnan cu a haña oportunidad di a wordo pre selecta pa sea sincero, disciplina, determina pa train y bataya pa Bo bandera di Bo Pais. ASB a splica cu si tin atleta no por cumpli cu entrenamento y of ta lesiona pa largo tempo esaki lo wordo reemplasa unda tin un lista di 6 hungado mas cu ta den espera cu por wordo activa na cualkier momento. Finalmente ta 17 hungado ta wordo permiti segun reglamento di CONSURSA, pa forma parti di e seleccion final. ASB ta pidi pa ban lora manga di camisa y ban traha duro pa por duna resultado. Softball den pleno desaroyo.

