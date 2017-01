Aruba a ricibi 5 Adrian Awards pa logronan durante 2016

E organisacion prestigioso HSMAI (Hospitality Sales and Marketing Association International) a bolbe nombra e destinacion Aruba pa varios premionan internacional. Entre otro, Aruba Tourism Authority a ricibivariospremiacion pa cu e social media campaña“Insta-Adventure” cu e la lansa Augustus ultimo den colaboracion cu AFAR Media. Esaki ta unda nos bishitantenan, por medio di e plataforma di Instagram, por explora contenid omientras ta en busca pa premionan den “real world” cu potencial pa gana e premio mayor, cual ta un trip pa Aruba. Pa cu esaki, Aruba a ricibi oro pa Digital Marketing “Social Media Campaign” y Digital Marketing “Game.

Durante 2016 a lansa e campaña ‘Local Shortcuts’ cual ta un strategia nobo y agresivo cu ta diseña pa eleva e reconocemento di destinacion Aruba via filmacionnan cortico unda nos localnan ta duna nan conseho riba e miho cu Aruba tin pa ofrece. E proposito tras di strategia aki ta pa mantene y reactiva e ‘repeat guest’ cu experiencianan cu nan por reconecta riba un nivel emocional y personal.’Pa e serie di Local Shortcut,Aruba Tourism Authority a ricibi plata pa “Complete Campaign” bow di e categoria di advertising y “Multimedia Series” bou e categoria di Digital Marketing. Adicionalmente, a ricibi oro pa “Integrated Campaign for Consumers” bou e categoria di Digital Marketing.

E ceremonia cu otorgamento di premio lo tuma luga na New York na Mariott Marquis riba 21 di februari 2017.

Ta bon pa nota cu esaki ta e di tres aña consecutivo cu Aruba Tourism Authority ta ricibi reconocimento di Adrian Awards y esaki sigur ta un honor pa Aruba. E enfoke di A.T.A durante aña 2016 tabata pa crea contenido nobo pa promociona Aruba y asina captiva e atencion di un audiencia mas amplio for di Norte America. Conhuntamente cu Gregg Wasiak, cu ta e director creativo di ‘The Concept Farm’(e agencia di publicidad Americano cu ta entre otro promociona Aruba na Norte America) y su ekipo a logra adkiri contenido pa asina promociona Aruba den diferente categoria entre otro famia, casamento, luna di miel, LGBTI y naturalmente nos dushi hendenan local.

E importancia di e contenido nobo aki pa promociona Aruba ta pa atrae e turista desea pa bin bishita Aruba. Pa e motibo aki a enfoca riba mercadonan‘niche’ pa por promociona nos isla como un destinacion pa e mercado aki. Asina turistanan por explora nos isla y siña conoce mas di nos cultura y e actividadnan cu nos hendenan ta ofrece. E expectativa ta pa turistanan nobo y esunnan cu ya caba a bishita nos isla por experiencia mas riba nos dushi Aruba.

Un pabien y danki ta bay na e ekipo di A.T.A. cu di un manera of otro a contribui na e premio aki. Tambe un pabien special y danki special na Deaxo Croes, Rosabelle Illes y Sergio Silva pa comparti nan “local shortcut” cu nos.