Aruba Reef Care a logra otro exitoso accion di limpieza

E team di Aruba Reef Care Foundation a logra termina cu otro accion exitoso di limpiesa di nos lama y beachnan. E evento ta wordo organisa anualmente y encabeza pa Castro Perez, Byron Boekhoudt y un team grandi di boluntario cu ta yuda coordina e evento. E aña aki a fungi como Project Coordinator Veronica Perez, cu a haci un tremendo trabou, door di comunica via e-mail y telefon cu e hotelnan, restaurantnan y a zorg pa registra boluntario. E otro boluntarionan cu a yuda coordina e accion di limpiesa, e aña aki tabata di DLVV Santa Rosa, Randy Maduro, Ludwig Rasmijn, di parti gobierno tabata Haime Fingal, di DTI Francis Curiel, di Departamento di Cultura a yuda Maria Ridderstap y Afranina Henriquez. Como pensionado a yuda Geogrey Ho-Asjoe.

E aña aki atrobe hopi sushi a ser colecta rond henter Aruba, for di tras di Faro California, Arashi, Malmok, Palm Beach, Beach di Tamarijn bay te ex Bushiri Resort, For di Wilhelmina Park bay pa Neptali Henriquez Park, e area rond di Surfside beach, Marina Pirata pa Mangel Halto, Isla di Oro, Santo Largo, Rogers Beach, Baby Beach, Santa di Cacho, Grape Field, Boca Grandi y Rincon y te na Sero Colorado. Tabata mas di 600 participante registra cu a forma 35 grupo y na mas di 36 localidad, tabata visibel tur caminda den nan t-shirt colorido, patrocina door di ATA. Tur participante tambe a haya lunch box y bebida refrescante, cortesia di hotel y restaurantnan cu a sponsor e evento.

Despues di e accion di limpiesa a tene un ceremonia di aprecio unda cada voluntario a ricibi un certificado di aprecio y por a participa na varios premio duna door di sponsornan generoso.

Organisadonan ta gradici tur boluntario cu a yuda. Tambe e sponsornan principal manera ATA, Mourik NV, Total Services, RBC Royal Bank, DLVV Santa Rosa, Serlimar, Centro di Pesca Hadicurari, Vissers Trading, Mayoria di Hotelnan, Restaurantnan, Companianan di watersport, Neptali Henriquez Park y otronan. Sin nan contribucion, e evento no por tabata exitoso.