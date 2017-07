Aruba North Little League a biaha pa Antigua

Aña pasa Aruba Center Little League a representa Aruba den e campeonato di Caribbean Little League na US Virgin Islands. E aña aki e seleccion di Aruba North Little League a gana e derecho di representa Aruba den e Caribbean Little League Series na e isla di Antigua y Barbuda. Tur aña na comienso di e luna di Juli, varios seleccionnan afilia na Aruba Little League ta biaha pa exterior pa asina representa nos dushi isla den e campeonatonan di baseball Little League cada uno den nan division.

E aña aki cuater ekipo lo representa Aruba den e diferente campeonatonan di baseball Little League den Latino Americano y Caribe. Na Aruba mes, e liganan di North, Center y South League ta bataya contra di otro pa mira kende lo representa Aruba. E weganan di Interliga semper ta popular y no por bay sin su emocionnan cu hopi publico apoyando nan seleccionnan faborito. Nos miho basebolistanan ta bataya fuerte pa despues por defende nos bandera den exterior.

Manera nos a menciona e representacion di Little League pa Aruba e aña aki a bay pa Aruba North Little League kende lo mester bataya contra e miho paisnan den Caribe pa asina purba gana e titulo maximo pa por representa Aruba den e walhala di baseball infantil cu ta Williamssport.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a yuda subsidia e biahe di e seleccion di Aruba North Little League pa e Caribbean Little League Series na e isla di Antigua y Barbuda.

Cumprandoweganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte ribanos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mesmomentoinverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.