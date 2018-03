Aruba mester traha ariba cambionan na bienestar di e hende muhe

Women’s Club a bisa di ta hopi orguyso di tin un hende muhe como Prome Minister, cu sigur tin su retonan. Sra. Milagros Posner ta amplia ariba esaki.

Den su cargo politico, Sra. Evelyn Wever- Croes por wak situacionnan for di un otro banda, manera e retonan pa 2018. Women’s Club, mescos cu tur otro organisacionnan di Hende Muhe, nan tin hopi reto nan dilanti.

Women’s Club Aruba tambe a refleha e preocupacion y e tristesa den relacion cu hopi sucesonan cu a shock nos comunidad di Aruba, caminda cu nan a wordo confronta cu situacion social tin hopi reto. Nos leynann y nos structura den nos pais mester cuminsa cambia mas acorde cu e cambionan cu a pasa caba y unda cu Aruba ta keda atras. Organisacionnan di Hende Muhe tambe mester yuda pa trece esaki dilanti.

E ley di Aruba ta considera cu ainda ta un tiki anticua en general y referiendo cu esaki Women’s Club Aruba a trece nan punto di bista unda lo bisa cu e problema di mas grandi lo ta cu actualmente hende muhe ta cargando cu mayoria di e responsabilidadnan den sociedad na Aruba, si wak un rato e indice di divorcio plus esun di mama soltero e ta refleha cu enberdad lo ta e hendenan muhe ta cargando cu parti financiero y educativo di e yiunan.

Den caso di hende muhe divorcia of mama soltera, Sra Milagros Posner ta considera cu esaki lo ta un grupo cu no ta wordo tuma na cuenta den un forma suficiente. Si wak otro paisnan mas adelanta, e gruponan aki ta haya unda por ricibi e ayudo adecua, den comparacion cu otro paisnan cu ta dunanan cierto condicionnan di trabou por ehempel den horario cu ta permiti yudanan pa haci e rol di trahado pero tambe e rol di mama.

Un otro ehempel a wordo cita de referencia cu si no tin un sistema flexibel di trabou pa duna e apoyo na un mama di tres yiu cu lo tin mester di traha y tin e yiunan na scol, esaki ta limita e mamanan y door di esaki nan lo ta cera den hopi problemanan cu e criansa di e yiunan pero tambe den forma logistica y di biba unda e resultado tambe lo ta cu e eficiencia di un trahado ta baha y por sucede tambe den caso di hende homber.

Como pais lo mester yuda e pueblo pa carga cu nan responsabilidad, den e parti di subsidio of pago di creche y esaki lo bay wordo retribui bek nan nos pais, den un incremento di eficiencia y productividad cu ta bay wordo refleha den mesun manera.

Sra. Milagros Posner di Women’s Club Aruba a bin cu’n punto importante cu mester percura di unifica y traha hunto tur e organizacion di ayudo pa hende muhe na Aruba den conhunto cu gobierno ministernan y nos Presidente di Parlamento tambe cu tin un reto hopi grandi pa keda trahando den funcion cu e mesun lucha.

Mas aleu, Representante di Woman Club Aruba mester a pronuncia cu lo tabata tin algun punto presenta caba caba pa gobierno riba e topico aki di hende muhe, pero cu lastimamente ta parece cu cu ainda comunidad na Aruba lo tin un tendencia machista y e ta hopi dificil pa bay dilanti den e forma aki.

Mester wak pa e proximo generacion bin y lanta bon cuida y educa e ora lo bay tin un economia pober unda lo tin hende cu no sa haci produccion di nada y vooral cu un sociendad cu hopi cu divorcio y mamanan soltero y unda cu nan no lo keda wordo ayuda eynan sigur lo tin un problema.

Segun experto den labor social den comparacion cu aña 1995 te awor lo tin un incremento basta alarmante den casonan di mama jong di 16 of 17 aña kende no ta prepara pa forma un famia of cria yiu y cu ta stroba su futuro tambe den e parti profesional.

E tema sexual na scol mester wordo splica den forma realistico y constante di e trahado social y e maestronan. Women’s Club Aruba ta considera un punto hopi importante y lo tin hopi aña cu e proposicion aki, y mas tanto awor unda cu aunke tin mucha chikito no tin inocencia mas.

Mester alarma nos muchanan tambe riba tur e peligernan y e sexualidad, esaki lo ta e recomendacion di Woman Club Aruba tumando na cuenta tur e factornan unda cu tambe social media lo ta hunga un rol tambe den topiconan aki di sexualidad y e efecto cu por tin riba nos muchanan.

Por ultimo Women’s Club ta bezig cu e celebracion di nan 85 aña di existencia unda cu tin 37 live member cu lo a pasa e 80 añanan y pa cu esaki lo tin algun eventonan planifica, ademas lo bini cu un proyecto riba e tema di e acuso sexual riba hende muhe na Aruba, unda lo mester actua y tuma accion .

Naturalmente Woman Club Aruba lo kda semper presente riba tur e eventonan relevante riba nos isla, manera dia di hende muhe y dia di papiamento, entre otro. Tambe nan lo ta enfocando ariba violencia domestico, segun Sra. Milagros Posner, di Women’s Club of Aruba.

