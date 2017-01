Aruba lo ta invitado di honor durante e Risaralda Bird Festival na Colombia

Den luna di Februari 2017, e departamento di Risaralda, localisa na e centro oeste di Colombia, lo ta celebrando 50 aña di existencia y pa celebra esaki lo ta organisando e prome ‘Risaralda Bird Festival’ door di e Gobierno di Risaralda y otro partnernan. Sra. Michelle de Groot ta splica.

ATIA a organisa un anochi informativo y esaki tabata un exito total. E opkomst tabata uno hopi bon y tur e muchanan cu ta bayendo Risalda y nan mayornan tabata t’ey. A duna informacion di e programa con e ta bay ta hinka den otro, kico e mayornan por spera cu e yiunan ta bay experiencia na Colombia. E Risaralda Bird Festival ta wordo organisa pa prome biaha, y ta un region protegi pa UNESCO.

Aruba a wordo invita como pais di Honor, y a wordo acerca via ATIA pa trece 15 mucha pa e festival aki. Sr. Greg Peterson lo ta un di e key note speakernan, durante e seminario y tambe Minister Presidente, Mike Eman lo companja e delegacion pa Colombia.

E meta, como ATIA ta di educa e muchanan tocante naturalesa. Nos ta un isla hopi chikito y mester proteha naturalesa. Y mandando hobennan Colombia, lo por habri wowo di e generacion y lo yuda na conscientisa e hendenan rond di nan. Y asina wak e importancia di na Aruba, proteha e naturalesa. ATIA ta bos di Comercio, pero ta wak e importancia di esaki. Mester laga algo di naturalesa pa nos hobennan.

Aruba falta bastante ainda riba tereno di medio ambiente. Lo por intercambia ideanan cu Colombia, cu tin esaki hinca den curiculo. Esey lo ta un bon punto pa Sr. Peterson, cu lo tin reunion tocante esaki. Ta ideanan cu lo kier trece Aruba, y hink’e den curiculo.

ATIA no ta wak’e como un aporte no solamente pa e muchanan, pero tambe pa Aruba tambe. Aruba ta chikito, crecemento ta importante pa comercio, no tin duda ariba esey, pero mester tambe pensa riba un crecemento consciente. No por sigui crece sin limite aki na Aruba. Manera a wordo palabra, cierto areanan lo wordo proteha. Si sigui crece sin limite, Aruba lo no ta bay ta un luga dushi pa biba.