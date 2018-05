Aruba lo ta bon representa den e Conferencia di ACURIL 2018

Representantenan di bibliotecanan den Caribe y tambe archivo y museo lo topa otro na e Conferencia di ACURIL na juni 2018. Tema di e conferencia e aña aki ta ‘Open Access in Caribbean Libraries, Archives and Museums: Opportunities, Challenges and Future Directions’.

ACURIL ta organisa e conferencia anual pa uni tur instancia den Caribe cu ta warda informacion balioso pa papia riba diferente tema actual. For di Biblioteca Nacional Aruba 3 representante ta biaha pa e conferencia, e aña aki esaki ta wordo teni na Sto Domingo. Directora di biblioteca, sra. Astrid Britten hunto cu Peter Scholing y Ronny Alders ta representa Biblioteca Nacional Aruba na ACURIL 2018.

