Aruba lo keda mantene un Consul di Venezuela

Aunke e relacion cu Venezuela no lo ta den un situacion normal mas y tin hopi pregunta pa loke ta trata e maneho di e actual gobierno rojo rojito di Venezuela, unda cu nan a bisa cu e islanan ABC no lo ta un prioridad pa nan gabinete den e sentido aki. Prome Minister di Aruba Sra. Evelyn Wever Croes ta elabora ariba esaki.

Segun Sra. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister, a bisa cu esaki cu hopi di e decisionnan di presidente Maduro ta hopi dificil pa compronde e contexto . Tin diferente hipotesis si ta pa consumo politico local of internacional of tambe si lo tin e ta dirigi na Merca of Union Europeo cu tin sancionnan contra di Venezuela. E hecho ta cu tanten Venezuela keda un gobierno democratico e por tin representacion akinan na Aruba a traves di un consul pasobra cu tin hopi Venezolano cu ta biba na Aruba y mester di nan consul.

Naturalmente e situacion di Venezuela desde 5 di Januari ta considera diferente unda nan a impone un medida y nan a cera e frontera cu ya ta bayendo pa un temporada largo di 2 luna caba, cu no tin ningun solucion y referiendo na esaki gobierno a expresa cu lo mester sinta pa reevalua Aruba su posicion.

Pa finalisa Relacionnan Exterior di Aruba lo ta asuntonan di Reino Hulandes, y pa cu esey lo tin un minister nobo na Hulanda cu, lo ta suplente unda cu minister anterior a baha, y segun Sra. Evelyn Wever Croes, mester warda pa tin un prome contacto cu e Minister nobo aki pa reevalua e posicion di Aruba.

Prome Minister ta considera cu consul lo mester ta den representacion di un pais cu tin ciudadanonan cu asina hopi problema cu ta hopi importante pa mantene e relacion aunke cu e relacion no e ta normal actualmente. Ta keda e pregunta, si e relacionnan entre Aruba y Venezuela lo normalisa algun dia, segun Sra. Evelyn Wever- Croes.

